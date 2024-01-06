Переговори про Газу: Блінкен відвідав Туреччину і Грецію

Держсекретар США Ентоні Блінкен в рамках турне Близьким Сходом зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у суботу, 6 січня, зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як йдеться у повідомленні на сайті Держдепу, держсекретар США та очільник Туреччнини говорили про конфлікт у Секторі Гази.

"Секретар наголосив на необхідності запобігання поширенню конфлікту, забезпечення звільнення заручників, розширення гуманітарної допомоги та скорочення кількості жертв серед цивільного населення, а також на необхідності працювати над досягненням більш широкого, тривалого миру в регіоні, який гарантуватиме безпеку Ізраїлю та сприятиме становленню палестинської держави", - заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Також Блінкен та Ердоган обговорили "пріоритети європейської безпеки", зокрема захист суверенітету та територіальної цілісності України, завершення вступу Швеції до НАТО, зміцнення торгівлі та інвестицій між США та Туреччиною, додав Міллер.

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Крім цього, у Стамбулі Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, з яким також обговорив конфлікт в Газі, а також спільні пріоритети країн як членів НАТО, повідомив Міллер. В ході цієї зустрічі Блінкен "наголосив на важливості завершення останніх кроків для ратифікації вступу Швеції до НАТО та вирішення питань щодо ухилення від санкцій та експортного контролю".

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Блінкен провів переговори з прем'єром Греції

Держсекретар США Ентоні Блінкен на Криті, 6 січня 2024 року Фото: Evelyn Hockstein/AP Photo/picture alliance

Цього ж дня Блінкен зустрівся на Криті з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, і "обидва підкреслили міцність двосторонніх відносин і спільну відданість як членів НАТО демократії, миру та процвітанню", повідомив Міллер. В ході зустрічі політики також обговорювали поточну ситуацію на Близькому Сході.

"Секретар подякував прем'єр-міністру за регіональне лідерство Греції, зокрема, за постійну підтримку України, доставку життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та за свободу судноплавства в Червоному морі завдяки участі в операції Prosperity Guardian", - наводяться слова Міллера на сайті Держдепу.

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Візити Блінкена до Туреччини та Греції відбуваються в рамках турне Близьким Сходом - з 4 по 11 січня його програма зустрічей передбачає також візити до Йорданії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Ізраїлю, Західного берега річки Йордан та Єгипту.

Як зазначають у Держдепі США, під час своєї поїздки Блінкен, зокрема, "наголошуватиме на важливості захисту життя цивільних в Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан і в Газі; забезпеченні звільнення всіх заручників, що залишилися".

Крім цього, він має обговорити "невідкладні механізми для припинення насильства, заспокоєння риторики та зниження регіональної напруженості", зокрема для стримування нападів єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі та уникнення ескалації в Лівані.