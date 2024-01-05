Ердоган пропонує посередництво у переговорах України і РФ

Ердоган пропонує Зеленському посередництво Туреччини в проведенні переговорів з Росією "для відновлення миру в Україні".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 5 січня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Як йдеться у дописі на сторінці адміністрації очільника Туреччини в соціальній мережі X, розмова стосувалась "регіональних та глобальних питань", зокрема війни, розв'язаної Росією проти України.

Ердоган "наголосив на інтенсивних зусиллях Туреччини для припинення кровопролиття та встановлення тривалого миру як в Україні, так і на Палестинських територіях", йдеться у повідомленні.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника і провести у себе мирні переговори для відновлення миру в Україні. Наголошуючи на важливості реорганізації зернового коридору та відновлення його функціонування, президент Ердоган звернув увагу на свої поточні дипломатичні переговори з цього приводу та додав, що необхідно негайно оголосити припинення вогню та прокласти шлях до миру в Україні", - йдеться у дописі.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови поінформував Ердогана про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться в Давосі, та запросив представника Туреччини, на що "отримав позитивну відповідь".

"Окрему увагу під час розмови приділили пункту "формули миру" щодо повернення всіх полонених та депортованих. Дуже важливим є посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших - дорослих та дітей, воїнів та цивільних, - які утримуються в російській неволі", - зазначив Зеленський у повідомленні у Telegram-каналі.

Також він подякував Ердогану за досягнутий рівень співпраці в багатьох сферах.

"Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили всьому нашому регіону", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року між Ердоганом та Зеленським відбулася телефонна розмова, під час якої вони обговорили війну Росії проти України, військове протистояння між Ізраїлем і палестинським терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС і гуманітарну кризу в регіоні. Глава української держави тоді подякував колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і участь в імплементації української формули миру.