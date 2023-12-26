Комітет парламенту Туреччини схвалив прийом Швеції до НАТО

Наступним кроком на шляху до схвалення Туреччиною заявки Швеції на членство в НАТО стане голосування генасамблеї турецького парламенту з цього питання.

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини у вівторок, 26 грудня, схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО.

Наступним кроком має стати голосування генеральної асамблеї турецького парламенту з цього питання. Як повідомляє агенція Reuters, відповідний законопроєкт уже переданий їй на розгляд.

Тим часом голова комітету із закордонних справ парламенту Туреччини Фуат Октай попередив, що швидкого голосування парламенту за заявкою Швеції на вступ до НАТО очікувати не варто. Дату цього голосування призначить спікер генасамблеї, уточнив він, виступаючи перед журналістами.

Читайте також: Ердоган: Швеція вступить в НАТО, якщо США продадуть нам F-16

Шлях Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у 2022 році на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня 2023 року. Прийом Швеції до НАТО поки що не схвалений Туреччиною та Угорщиною.

Спочатку Анкара відмовлялася схвалити заявку Стокгольма, звинувачуючи Швецію у "підтримці терористів". "Терористами" Туреччина вважає, зокрема, курдських активістів, що проживають у Швеції, і домагається від Стокгольма більш жорсткого курсу щодо них.

Наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав Великим національним зборам (турецькому парламенту) заявку Швеції на розгляд, поставивши підпис під цим документом.