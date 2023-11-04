СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу

Патріарх РПЦ Кирило сприяє збройній агресії РФ проти України та заперечує воєнні злочини російських військ, кажуть у СБУ. Російському клірику повідомлено про підозру.

Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора України зібрали доказову базу на патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила, світські ім’я й прізвище якого Володимир Гундяєв. Як повідомила в суботу, 4 листопада, пресслужба СБУ, російський клірик "сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів".

Так само, за даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та "публічно підтримав повномасштабну війну проти України".

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"Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

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Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командувача росгвардії РФ Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному Youtube-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію Сходу України, зазначають в українській спецслужбі.

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Крім того, російський патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України. "Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ", - кажуть у відомстві.

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На підставі зібраних доказів Гундяєва підозрюють у порушенні чотирьох статей Кримінального кодексу України. Йому, зокрема, повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

"Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави", - повідомили в СБУ. На тлі цього в відомстві нагадали, що з початку повномасштабної агресії РФ проти України за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 - митрополити церкви.