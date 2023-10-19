СБУ: РПЦ створює власні ПВК для війни в Україні

В храмах РПЦ в Росії займаються рекрутингом найманців та їхньою подальшою підготовкою до участі у війні проти України, заявили в СБУ.

Служба безпеки України у четвер, 19 жовтня, заявила про викриття керівництва Російської православної церкви(РПЦ) на створенні власних приватних військових компаній (ПВК) на території Росії для війни проти України.

"За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України", - вказується у повідомленні спецслужби.

Як приклад однієї з таких ПВК СБУ наводить "Андріївський хрест", що діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу угруповань РФ, які задіяні на передовій, заявляють у відомстві.

За даними спецслужби, під час відбору "кандидатів" серед прихожан перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів РФ і мають бойовий досвід.

Після зарахування до лав такої ПВК найманці проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб, стверджують в СБУ. Робиться це виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах в Росії, зазначають у СБУ.

"Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля (президента РФ Володимира Путіна - Ред.). Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво" храмів", - розповіли в СБУ.

68 кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП

Раніше СБУ повідомила, що від початку повномасштабної агресії Росії проти України було відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників Української православної церкви (Московського патріархату).

Серед викритих злочинів - 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору, нагадують в СБУ. Крім того, є провадження, які стосуються продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

Наразі вже 26-м фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомили про підозру, ще 19 вже отримали судові вироки, повідомили у СБУ.

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