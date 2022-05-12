Білий дім наклав дві заборони на обмін розвідданими з Україною - ЗМІ

Білий дім розробив керівництво з обміну розвідувальними даними з Україною, щоб уникнути загострення напруженості між США та РФ, пише в четвер, 12 травня, The Washington Post. За словами джерел американського видання, адміністрація президента США наклала дві заборони щодо інформації, якою вона ділиться з Україною.

Перша - США не надає інформацію, яка допомогла б Україні вбити російське керівництво, наприклад високопоставлених офіцерів та міністрів, зокрема начальника російського генерального штабу Валерія Герасімова та міністра оборони Сергія Шойгу. Ця заборона не поширюється на російських офіцерів, зокрема на генералів, кілька з яких загинули на полі бою.

Друга заборона стосується будь-якої інформації, яка допоможе Україні атакувати цілі за межами країни. Це правило дозволяє США не ставати учасником атак, які Україна може нанести по Росії.

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Участь США в потопленні крейсера "Москва"

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що розвідка США допомогла Україні виявити та потопити флагманський ракетний крейсер флоту РФ "Москва".

Згодом влада США назвала цю інформацію неточною. Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримує розвіддані й від інших союзників, а також має потужні власні можливості. "Вони складають пазл: зіставляють інформацію, яку отримують, а потім ухвалюють власні рішення про те, що збираються з нею робити", - сказав він. У свою чергу речниця Білого дому Джен Псакі зауважила, що "це неточне перебільшення ролі США та приниження ролі українців, у яких вищий рівень розвідки та доступу до розвідданих".

Після цього американський телеканал NBC із посиланням на джерела повідомив, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з головою Центрального розвідувального управління Вільямом Бернсом, директоркою Національної розвідки Авріл Ґейнс і міністром оборони Ллойдом Остіном вимагав, аби подібні витоки інформації припинилися, назвавши їх контрпродуктивними.

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