Більшість німців вбачають у ЄС посередника між Москвою та Києвом

Майже дві третини жителів Німеччини вважають, що в конфлікті, який загострився між Росією та Україною, європейські держави повинні більш активно виступати у ролі посередника. Про це свідчать опубліковані у четвер, 6 січня, результати дослідження Deutschlandtrend, яке на замовлення телеканалу ARD та видання Die Welt провів берлінський інститут Infratest dimap.

Такої думки дотримуються 65 відсотків опитаних, причому у західних федеральних землях це число сягає 67 відсотків, а у східних значно перевищує половину (58 відсотків).

Санкції проти РФ

Не таку чітку єдність у думках викликає питання про можливі санкції ЄС та США щодо Росії. За посилення обмежувальних заходів висловилося 47 відсотків опитаних (на 3 відсоткові пункти більше, ніж у 2018 році), проти - 41 відсоток. При цьому у східних землях Німеччини за жорсткіші санкції виступили лише 32 відсотки респондентів. У західній частині Німеччини з посиленням санкцій згоден 51 відсоток.

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Крім того, кожний другий опитаний (50 відсотків) не може зрозуміти, чому російська сторона говорить про відчуття загрози з боку Заходу, проте 41 відсоток (і це на один відсотковий пункт більше, ніж у 2018-му) ставиться з розумінням такої позиції. Тут теж помітна різниця між західними та східними федеральними землями (відповідно 40 та 47 відсотків ставляться до побоювань Москви з розумінням).

Боррель на сході України

Напередодні, 5 січня, повідомлялося, що верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідав лінію розмежування в Луганській області України. Будь-яка військова агресія проти України матиме масштабні наслідки й величезну ціну, а безпеки в Європі не може бути без безпеки України, заявив дипломат.