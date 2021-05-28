 Білорусь готова повернутися до вільної торгівлі з Україною, але називає умови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2021

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Білорусь готова повернутися до вільної торгівлі з Україною, але називає умови

Білорусь готова повернутися до режиму вільної торгівлі з Україною, якщо Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів, кажуть у МЗС Білорусі.

МЗС Білорусі

У МЗС Білорусі звинуватили Україну в порушенні умов вільної торгівлі

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур'янов запевнив, що Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною, якщо та перегляне заходи щодо білоруських товарів. Відповідну заяву білоруського дипломата поширила в п'ятницю, 28 травня, пресслужба МЗС Білорусі.

"Ми готові повністю скасувати всі наші рішення. Ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі. Але лише тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були вжиті стосовно продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - сказав Гур'янов.

У Мінську кажуть про порушення Україною режиму вільної торгівлі

"Останнім часом Україна систематично порушує режим вільної торгівлі, який прописаний в законі про зону вільної торгівлі СНД", - зазначив Гур'янов.

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Раніше цього дня заступник міністра розвитку економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Білорусь запроваджує на шість місяців режим індивідуального ліцензування імпорту низки українських товарів. Такі дії білоруської сторони Качка назвав "необґрунтованими та дискримінаційними".

Водночас він зазначив, що ці заходи не пов'язані з інцидентом з літаком авіакомпанії Ryanair у Мінську та подальшою реакцією української влади.

Тим часом у МЗС України повідомили про підготовку санкцій щодо соратників Лукашенка.

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