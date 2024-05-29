Білорусь допоможе Угорщині будувати АЕС

Сіярто в Мінську не уточнив, як саме допомагатиме Білорусь. Натомість він вирішив висловитись щодо готовності деяких європейських країн НАТО відправити своїх солдатів в Україну для тренування українських військових.

Уряд Угорщини підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві угорської атомної електростанції (АЕС) "Пакш-2", яку зводить російська державна корпорація "Росатом". Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Мінську в середу, 29 травня.

"Велике значення має підписана тут сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики, яка дозволяє нам використовувати досвід Білорусі, отриманий при будівництві реакторів з аналогічною технологією", - цитує Сіярто агенція Reuters.

Угорський політик не розповів деталей про те, як саме Білорусь допомагатиме.

Натомість Сіярто вирішив висловитись щодо готовності деяких європейських країн НАТО відправити своїх солдатів в Україну для тренування українських військових. "Мені огидні заяви про те, що країни ЄС, НАТО відправляють солдатів в Україну", - заявив він.

Співпраця Угорщини з Росією в будівництві АЕС

Станція в Пакші, побудована в 1980-ті роки, працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії, яка споживається в Угорщині. Нині на АЕС діють чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440. Ще у 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про будівництво нових енергоблоків. РФ надала кредит на понад 10 мільярдів євро, який покриває понад 80 відсотків витрат будівництва.

Проєкт вартістю 12,5 мільярда євро зазнав тривалих затримок, незважаючи на те, що ядерна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу проти Росії, запроваджені через війну проти України. Уряд Угорщини сподівається, що два нових блоки запустять в експлуатацію на початку 2030-х років.

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