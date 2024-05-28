Варшава не виключає відправки своїх військ в Україну

Польща не має виключати можливості відрядження своїх сухопутних військ в Україну для допомоги у її боротьбі з Росією. Відповідну заяву зробив у вівторок, 28 травня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у інтерв’ю кільком європейським виданням, серед яких було і польське видання Gazeta Wyborcza.

Відповідаючи на запитання про перспективу відправки польських військ воювати в Україну, міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Варшава не повинна "виключати жодного варіанту". "Нехай (президент Росії Володимир) Путін здогадується, що ми збираємося робити", - сказав він в інтерв'ю журналістам. Власне, це не вперше, коли Сікорський піднімає питання про можливість відправки військових НАТО в Україну. У березні він назвав таку перспективу "не неймовірною", нагадує інформагенція AFP.

Сікорський підтримує ініціативу Макрона й хоче "змусити Путіна боятися"

"Я ціную ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, тому що йдеться про те, щоб змусити Путіна боятися, а не про те, щоб ми боялися Путіна", - пояснив Сікорський у своєму дописі в соцмережі X.

Раніше в травні Макрон повторив свої попередні заяви щодо можливості відрядження військ країн-членів НАТО на українську територію. Макрон зокрема пояснив, що питання про відрядження західних сухопутних військ в Україну "легітимно" постане, якщо війська РФ прорвуть українську лінію фронту або Київ звернеться з таким проханням.