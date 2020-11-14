 Байден: Ще більше людей може померти від COVID-19, бо Трамп блокує перехід влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Байден: Ще більше людей може померти від COVID-19, бо Трамп блокує перехід влади

Дональд Трамп відмовляється почати процес передачі влади Джо Байдену. Внаслідок цього від коронавірусу може померти ще більше людей, бо такі дії блокують розробку плану розподілу вакцин, заявив Байден.

Новообраний президент США Джо Байден

Новообраний президент США Джо Байден

Адміністрація президента США Дональда Трампа досі офіційно не визнала Джо Байдена обраним президентом і не почала процес передачі влади, регламентований американським законодавством. Через це Байден та його команда не можуть отримати доступ до доповідей розвідки, які стосуються питань національної безпеки.

"Більше людей може загинути (від COVID-19. - Ред.), якщо ми не координуватимемо дії", - сказав новообраний президент США Джо Байден у понеділок, 16 листопада, у своєму рідному місті Вілмінгтон на пресконференції. За словами Байдена, своїми діями Трамп блокує роботу його команди над розробкою плану щодо розповсюдження майбутніх вакцин проти коронавірусу у країні.

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Він також наголосив, що якщо чекати до 20 січня (день інавгурації Байдена. - Ред.), то його команда втратить час, важливий вже зараз для координації зусиль із протидії коронавірусу.

Також Байден прокоментував відмову Трампа визнати свою поразку на президентських виборах. Новообраний президент вважає, що такі дії Трампа є "соромом для країни".

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Нагадаємо, вибори в США відбулися 3 листопада. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Байден набрав стільки ж голосів виборників (306), як і Трамп чотири роки тому. Утім, якщо тоді Трамп говорив про свою "переконливу перемогу", то останнім часом він неодноразово заявляв, що Байден досягнув такого результату лише завдяки "фальсифікаціям".

Водночас Трамп та його штаб поки не навели жодних переконливих доказів, які підтверджували б його закиди. Тим часом багато лідерів інших країн вже привітали Байдена з перемогою на виборах президента США.

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