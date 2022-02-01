 Безпекова допомога США: в Україну прибуло ще 84 тонни патронів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2022

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Новини

Безпекова допомога США: в Україну прибуло ще 84 тонни патронів

Це вже п'ятий літак з оборонною допомогою з США, яку адміністрація Джо Байдена виділяє Києву для посилення обороноздатності країни на тлі нарощування чисельності російських військ на українському кордоні.

Патрони для зброї

Патрони для зброї (ілюстративне фото)

Увечері 31 січня до Києва прибув черговий вантаж зі Сполучених Штатів Америки в рамках безпекової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів, повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

Йдеться про 84 тонни патронів різного калібру. За словами Резнікова, черговий вантаж оборонної амуніції для Збройних сил України (ЗСУ) очікується найближчими днями.

Це вже п'ятий літак з оборонною допомогою США, яку адміністрація американського президента Джо Байдена виділяє Києву для посилення обороноздатності країни на тлі нарощування чисельності російських військ на українському кордоні.

Попередня партія прибула до аеропорту "Бориспіль" 28 січня. У вантажі вагою понад 80 тонн була стрілецька зброя та боєприпаси. Раніше в січні до України зі США прибуло близько 250 тонн зброї, зокрема 300 протитанкових ракетних установок Javelin і боєприпаси для військових.

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300 мільйонів доларів Україні

Протягом 2021 року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів. Загалом з 2014 року Україна отримала понад 2,7 мільярда доларів безпекової допомоги від США.

На 2022 рік оборонний бюджет США передбачає 300 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ.

На тлі загрози російського вторгнення про постачання зброї Україні також заявили країни Балтії, Чехія та Великобританія. Крім того, питання допомоги Україні зброєю розглядають у Канаді. Тим часом у Німеччині відмовляють Києву в постачанні озброєнь через тривалу політику відмови в експорті зброї до регіонів з напруженою ситуацією.

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