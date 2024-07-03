Тиждень моди у Берліні: бунт кросівок дизайнера з України

У німецькій столиці триває Тиждень високої моди. Екологічність - один із важливих принципів у колекціях дизайнерів, які беруть участь у показах. Але в день відкриття на подіумі була й тема війни в Україні.

У німецькій столиці з 1 липня відбувається традиційний Тиждень високої моди. У ній беруть участь відомі німецькі дизайнери Marc Cain, Кіліан Кернер (Kilian Kerner), Давид Томашевський (Dawid Tomaszewski) та Марсель Остертаґ (Marcel Ostertag). Є й молоді, але вже помічені у світі моди таланти. Побачити тут можна не лише нові тренди - Берлінський тиждень моди дедалі більше позиціонує себе як платформа для демонстрації різноманіття, толерантності та інноваційних рішень.

Друге життя зношених снікерів

У день відкриття відбувся показ дизайнера з Києва Міті Гонтаренка. Його бренд вуличного одягу PLNGNS, заснований у 2021 році, спеціалізується на апсайклінгу та створює зі старих, зношених кросівок нові оригінальні предмети гардеробу, використовуючи техніку печворк. "Sneaker Riot" - "Бунт снікерів" - назва нової колекції, до якої увійшли жилети, бомбери, укорочені куртки, купальники, бермуди, аксесуари зі шнурівок. Для її показу як тло була обрана брутальна архітектура "будинку терас" Lobe Block у берлінському районі Веддінг - моделі дефілювали на бетонному даху.

Показ бренду PLNGNS на Берлінському тижні моди Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Стиль, крій, кольори - війна, яку РФ розв'язала проти України, передається і в роботі дизайнера. "Ми підсвідомо створили багато жилетів та курток, які щільно прилягають до тіла. Той факт, що ми щодня бачимо військові бронежилети та компресійні костюми, схоже, вплинув на нас", - цитує Мітю Гонтаренка пресслужба Берлінського тижня моди. У кольоровій гамі переважають хакі, коричневий та чорний - кольори війни, жалоби та болю, наголошує дизайнер. У показі бренду PLNGNS брав участь і колишній український військовослужбовець, який втратив ногу на війні.

Мітя Гонтаренко демонструє свої роботи на Берлінському тижні моди вдруге, як і дизайнерка та стилістка із Києва Ірина Джус. Її бренд концептуального жіночого одягу DZHUS використовує лише етичні матеріали, а речі-трансформери, які створює дизайнерка, цінують як у Європі, так і в США та Азії. Бренд співпрацював з переможницею "Євробачення" українкою Джамалою та американською співачкою Золою Джізус, із серіалами "Голодні ігри" та "Зоряний шлях: Дискавері". Від початку повномасштабної війни РФ проти України третину своєї виручки Ірина Джус відправляє на потреби української армії та роботу притулків для тварин.

Аксесуари зі шнурівок - частина нової колекції Міті Гонтаренка Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

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Молоді дизайнери форсують екологічність

Берлінський тиждень моди проходить двічі на рік. Зараз на ньому демонструють колекції сезону весна-літо 2025, і екологічність відіграє важливу роль для низки дизайнерів. Так, засновники бренду Milk of Lime проміняли Париж і роботу в Givenchy на німецьке містечко Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, де створюють одяг, роблячи ставку на його довговічність та місцеве виробництво.

Бренд Milk of Lime робить ставку на довговічність одягу Фото: Andrew Thomas

Дизайнерка із Гамбурга Марі Людер (Marie Lueder) створює чоловічий одяг із переробленого деніму, трикотажу та нейлону. Берлінський бренд SF1OG збирає для своїх моделей залишки матеріалу, що використовувався на швейних виробництвах. У його колекціях велику роль відіграє тема ностальгії - у них багато натуральної шкіри, льону, бавовни, а також вінтажних елементів, як-от корсети чи селянські сорочки.

Бренд Lueder використовує перероблений денім Фото: FINNEGAN KOICHI GODENSCHWEGER

Маріо Кайне (Mario Keine) шиє речі для свого бренду MARKE у Німеччині та Польщі. У своїй новій колекції уродженець німецького регіону Зауерланд тематизує й іншу проблему: його моделі мають відсилку до німецьких свят стрільців і втілюють критику прихильників старої традиції, які відкидають нове - наприклад, у ці строго чоловічі об'єднання лише недавно дозволили приймати жінок, але вони не можуть брати участь у парадах й інших ритуалах. Типовий для стрільців одяг Маріо Кайне поєднує з новими матеріалами та силуетами.