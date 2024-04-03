Zara й інші бренди групи Inditex повернулися в Україну

Zara й інші бренди групи Inditex повернулися в Україну3 квітня 2024 р.
У середу, 3 квітня, магазини брендів однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex відновили роботу в Україні, повідомила "Українська рада торгових центрів". Це бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Zara Home.
Наразі 20 магазинів цих брендів відкрилися в торговельно-розважальних центрах (ТРЦ) Києва:
- Zara - в Dream, Lavina Mall, Respublika Park, River Mall;
- Pull&Bear - у Dream, Respublika Park, River Mall, Sky Mall;
- Bershka - в Dream, Respublika Park, River Mall;
- Stradivarius - у Dream, Lavina Mall, River Mall;
- Oysho - в Gulliver, Lavina Mall, River Mall;
- Massimo Dutti - у Gulliver і River Mall;
- Zara Home - в Gulliver.
Наступна хвиля відкриттів магазинів цих брендів у столиці запланована на 5 квітня.
Inditex відновить роботу 50 магазинів
Раніше видання Financial Times повідомляло, що іспанський ритейлер планує відкрити 50 з понад 80 своїх магазинів, що працювали до початку повномасштабної війни Росії проти України.
34 магазини, які залишаться закритими, розташовані в тих частинах півдня та сходу України, які безпосередньо постраждали від війни, та де український уряд заборонив комерційну діяльність.
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