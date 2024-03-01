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ЕкономікаУкраїна

Мережа магазинів одягу Zara повертається в Україну

Валерій Сааков
1 березня 2024 р.

Повернення магазинів мережі Zara в Україну очікується на початку квітня. Ритейлер планує поступове відкриття 50 торговельних точок, повідомляє Financial Times.

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Один з філіалів ритейлера Zara
Іспанський ритейлер Zara готовий відкрити частину своїх магазинів в Україні, що не працювали з лютого 2022 року (фото ілюстративне)Фото: picture-alliance/Andreas Geber

Іспанський ритейлер Zara готується знову відкрити магазини в Україні, які він закрив відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про такі плани повернення цієї мережі магазинів одягу повідомило в п'ятницю, 1 березня, британське ділове видання Financial Times.

Як зазначається в матеріалі, власник Zara компанія Inditex повідомила місцевим орендодавцям, що почне відкривати свої магазини в Україні на початку квітня. Загалом іспанський ритейлер планує відкрити 50 з понад 80 своїх магазинів в країні.

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За даними FT, 34 магазини, які залишаться закритими, розташовані в тих частинах півдня і сходу України, які безпосередньо постраждали від війни, та де український уряд заборонив комерційну діяльність.

Спершу відкриють 20 магазинів Zara, зокрема й три в Києві

Утім, процес повторного відкриття магазинів Zara буде поступовим. Спочатку планують відновити роботу 20 магазинів, в тому числі три магазини Zara в київських торгових центрах, йдеться в повідомленні FT. У самій компанії Inditex не змогли сказати, скільки часу триватиме цей процес.

У 2022 році після початку війни Росії проти України власник Zara пішов з українського ринку спільно з найбільшими західними брендами, які призупинили діяльність в Україні через війну. Так само ця мережа магазинів закрилася й в Росії після запровадження західних економічних санкцій, як і решта провідних західних брендів.

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