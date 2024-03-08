МЗС: Zara й інші бренди групи Inditex повертаються в Україну

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex повертаються в Україну, підтвердили в МЗС. Це бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho.

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди - Inditex - повертаються в Україну. Це офіційно підтвердило міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 8 березня. Це бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

"На доручення Президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших", - йдеться у повідомленні міністерства.

В МЗС наголосили, що повернення в Україну великих міжнародних компаній створює нові робочі місця, підтримує економіку України під час війни, поглиблює її інтеграцію у світову економіку, а також "зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів" у державу та її перемогу.

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Нагадаємо, що у 2022 році, після початку повномасштабної фази війни, ров'язаної Росією проти України, компанія Inditex ухвалила рішення піти з українського ринку. Тоді ж призупинили діяльність в Україні і найбільші західні бренди.

На початку березня британське ділове видання Financial Times повідомило, що іспанський ритейлер Zara готується знову відкрити магазини в Україні у квітні. Загалом планується відкрити 50 з понад 80 магазинів в країні.

Процес повторного відкриття магазинів Zara буде поступовим. Спочатку планують відновити роботу 20 магазинів, зокрема три магазини Zara в київських торгових центрах.