Берлін: Штурм Капітолія є наслідком брехні Дональда Трампа

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) обвинуватив чинного президента США Дональда Трампа в ескалації протестів біля будівлі Конгресу США. "Це був штурм у серці американської демократії. Ці сцени, які ми побачили, є наслідком брехні та ще більшої брехні, розділення та зневаги до демократії, ненависті та агітації", - заявив він у четвер, 7 січня, цитує агенція dpa. За словами німецького президента, "озброєний натовп", який не визнав мирної передачі влади в результаті вільних виборів, був "нацькований" Трампом.

Своєю чергою, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зазначила, що її "розлютили та засмутили" події у Вашингтоні. "Сумніви в результатах виборів були підігріті та створили атмосферу, яка уможливила події минулої ночі", - зазначила канцлерка ФРН. Водночас вона висловила полегшення у зв'язку з тим, що Сенат США затвердив Джо Байдена президентом. "Менш ніж через два тижні, як це і повинно бути, США відкриють нову главу в їхній демократії", - заявила вона.

Також і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звинуватив Трампа у тому, що він "підбурював багатьох людей". "Це вочевидь те, що відбувається, коли популісти отримують владу", - зазначив Шольц.

Штурм Конгресу прихильниками Трампа

Як повідомлялось, 6 січня спільна сесія обох палат Конгресу США, присвячена затвердженню результатів президентських виборів, була перервана, коли до Капітолія вдерлися прихильники Дональда Трампа. Під час заворушень загинули четверо людей. Зокрема, смерть однієї жінки настала від вогнепального поранення, яке вона отримала у будівлі Конгресу, ще троє померли з інших причин. Під час сутичок постраждали 14 поліцейських, двоє з них госпіталізовані. Заарештовано 52 людини.

Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена. 7 січня Конгрес США затвердив обрання Байдена президентом країни, сертифікувавши понад 270 необхідних для цього голосів виборників.

Трамп заявив, що, хоча і не згоден з результатами виборів, але обіцяє забезпечити впорядковану передачу влади обраному президенту Байдену в день його інавгурації 20 січня.