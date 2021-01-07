Берлін: Штурм Капітолія є наслідком брехні Дональда Трампа
Штурм Капітолія у Вашингтоні став наслідком брехні, ненависті та агітації, наголосив президент ФРН. Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що саме Дональд Трамп нацькував озброєний натовп.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) обвинуватив чинного президента США Дональда Трампа в ескалації протестів біля будівлі Конгресу США. "Це був штурм у серці американської демократії. Ці сцени, які ми побачили, є наслідком брехні та ще більшої брехні, розділення та зневаги до демократії, ненависті та агітації", - заявив він у четвер, 7 січня, цитує агенція dpa. За словами німецького президента, "озброєний натовп", який не визнав мирної передачі влади в результаті вільних виборів, був "нацькований" Трампом.
Своєю чергою, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зазначила, що її "розлютили та засмутили" події у Вашингтоні. "Сумніви в результатах виборів були підігріті та створили атмосферу, яка уможливила події минулої ночі", - зазначила канцлерка ФРН. Водночас вона висловила полегшення у зв'язку з тим, що Сенат США затвердив Джо Байдена президентом. "Менш ніж через два тижні, як це і повинно бути, США відкриють нову главу в їхній демократії", - заявила вона.
Також і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звинуватив Трампа у тому, що він "підбурював багатьох людей". "Це вочевидь те, що відбувається, коли популісти отримують владу", - зазначив Шольц.
Штурм Конгресу прихильниками Трампа
Як повідомлялось, 6 січня спільна сесія обох палат Конгресу США, присвячена затвердженню результатів президентських виборів, була перервана, коли до Капітолія вдерлися прихильники Дональда Трампа. Під час заворушень загинули четверо людей. Зокрема, смерть однієї жінки настала від вогнепального поранення, яке вона отримала у будівлі Конгресу, ще троє померли з інших причин. Під час сутичок постраждали 14 поліцейських, двоє з них госпіталізовані. Заарештовано 52 людини.
Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена. 7 січня Конгрес США затвердив обрання Байдена президентом країни, сертифікувавши понад 270 необхідних для цього голосів виборників.
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один з демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі, та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.