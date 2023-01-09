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Німецький танк Leopard на навчаннях (фото з архіву)
Німецький танк Leopard на навчаннях (фото з архіву)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Берлін поки не планує поставок танків Leopard до України

Євгенія Наконечна
1 год. тому

В уряді ФРН заявили, що наразі не планують поставляти танки Leopard 2 Києву. Водночас у Польщі закликають створити коаліцію для поставок сучасних бойових танків в Україну.

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ФРН наразі не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну, заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) на брифінгу в  Берліні у понеділок, 9 січня, повідомляє dpa. Німеччина не робитиме жодних кроків самостійно, пояснив він. При цьому Гебештрайт послався на домовленості зі США та Францією і зазначив, що йому нічого не відомо про плани партнерів по НАТО щодо постачання танків Leopard 2 в Україну.

Минулого тижня Німеччина оголосила, що надсилає Києву близько 40 бойових машин піхоти Marder у відповідь на заклики надати більше важкого озброєння для відсічі російській армії.

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При цьому протягом минулого тижня кілька вагомих німецьких політиків публічно висловились за поставки танків Leopard 2 Києву.

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) не виключає поставки до України танків Leopard у майбутньому. "Звичайно, це не може бути виключено", - заявив він в ефірі громадсько-правової телерадіокомпанії ARD 8 січня. Габек відзначив швидкість ухвалення рішень про постачання військової допомоги ФРН Києву.

Зупинятись на досягнутому щодо БМП Marder "було б неправильно", заявила заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt) в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, цитати оприлюднені також 8 січня. "Ми повинні зробити і надати все можливе. Це стосується і танків Leopard", - наголосила представниця фракції Зелених.

Інший віцеголова Бундестагу, заступник голови Вільної демократичної партії (ВДП) Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) також сказав, що "було б розумно поставити не лише Marder, а й танки Leopard". За його словами, важливо підтримувати обороноздатність України.

У Польщі обговорюють створення коаліції для постачання танків в Україну

Між тим Польща заохочує інші країни до створення широкої коаліції для постачання Україні сучасних бойових танків, таких як Leopard, заявив заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський Польському громадському радіо в понеділок, 9 січня, цитує dpa.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з безпеки Якуб Кумох додав, що Польща могла б бути частиною такої коаліції, але не зробить цього кроку самостійно. 

Водночас Кумох назвав "дезінформацією" повідомлення про те, що Варшава готова передати Україні кілька сотень або навіть усі свої бойові танки Leopard. Щонайбільше, за його словами, дебати велися про "кілька чи десятки одиниць". Польська Рада національної безпеки обговорить це питання з президентом Дудою ввечері 9 січня, наголосив він.

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Німецький танк Leopard на навчаннях (фото з архіву)

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