Бербок у Харкові обіцяє додаткове озброєння від ФРН Україні

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок прибула з неанонсованим візитом до Харкова. Вона назвала місто "символом абсолютного божевілля російської агресії".

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) ввечері у вівторок, 10 січня, прибула з неанонсованим візитом до Харкова. Вона назвала місто символом витримки і мужності українців.

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Місто Харків є "символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні" і "неймовірної волі до витримки і мужності українців", заявила Бербок. Вона пообіцяла більше німецької гуманітарної допомоги - включно з генераторами, паливом і ковдрами - а також "додаткові поставки озброєння".

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у Харкові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Фото: Xander Heinl/photothek/picture alliance/dpa

Німецька міністерка заявила, що прийняла запрошення глави українського МЗС Дмитра Кулеби, щоб особисто ознайомитися з обстановкою в Харкові. "Мені важливо, щоб ми і цієї воєнної зими не випускали з поля зору місце, яке посідає Україна в нашій європейській родині", - наголосила Бербок.

Бербок стала першим високопоставленим політиком Заходу, який здійснив неоголошений візит до цього східноукраїнського міста - Харків розташований лише за 40 кілометрів від кордону з Росією.

Нагадаємо, після того, як Берлін оголосив про поставку Україні БМП Marder у Німеччині посилюється тиск на уряд щодо надання Києву бойових танків Leopard.