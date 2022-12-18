ФРН проти перемир'я в Україні на умовах Москви - Бербок

Німеччина заперечує можливість припинення вогню в Україні на умовах Росії. Таку позицію висловила очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, яке було опубліковане в неділю, 18 грудня.

За словами Бербок, такий підхід не покладе край жаху в Україні, а навпаки, посилить його. Саме президент РФ Володимир Путін розпочав цю війну, і "якщо Путін захоче, вона закінчиться завтра", переконана вона. Президенту РФ лишається тільки віддати наказ про виведення своїх збройних сил, проте на даному етапі має місце "все, що завгодно, тільки не чесні ознаки" відведення російських сил, констатувала Бербок.

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Бербок: Найгірша ситуація - у жителів окупованих РФ територій України

За словами очільниці МЗС ФРН, найгірша ситуація - у жителів окупованих РФ територій України. "Тут не тільки немає електрики та тепла, сюди не доходять навіть міжнародні постачання допомоги", - зазначила вона. "Щодня люди живуть у страху через викрадення, тортури, вбивства з боку російських окупаційних сил", - додала Анналена Бербок.

На міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі 13 грудня Бербок повідомила, що Берлін направить Україні додатково 50 мільйонів євро для підтримки країни в зимовий період. Міністерка наголосила, що українці потребують електрогенераторів та іншої техніки, яка допоможе пережити зиму. "Лише гроші не врятують від морозів, тому технічна допомога настільки важлива", - зазначила Бербок.



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Кремль: Про виведення ЗС РФ не може бути й мови

Не може бути й мови про виведення ЗС РФ з України до кінця року, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков 13 грудня. "Українській стороні необхідно брати до уваги реалії, що склалися за весь цей час", - зазначив Пєсков. Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів G7 12 грудня запропонував Росії "хоч би спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії". "Було б правильно саме на це Різдво розпочати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України", - наголосив Зеленський.

Наступного дня український лідер виступив із відеозверненням на конференції та закликав створити спеціальну модель координації зусиль - Паризький механізм, який дозволить давати ефективну відповідь на удари ЗС РФ по енергоінфраструктурі. "Поки що ми не маємо, на жаль, такої сучасної системи протиповітряної оборони, яка могла б збивати 100 відсотків російських ракет і дронів, але ми можемо створити систему ухвалення рішень, яка може на 100 відсотків позбавити сенсу терористичну тактику Росії", - зазначив Зеленський.

