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Бербок: Ми не знаємо, що станеться в Росії

Євгенія Наконечна
43 хв. тому

Міністерка закордонних справ Німеччини дала спільне інтерв'ю з ексбоксером Володимиром Кличком. Вона наголосила, що Німеччина зробить все можливе для перемоги України у війні.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (п) та ексбоксер Володимир Кличко
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (п) та ексбоксер Володимир КличкоФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Ми не знаємо, коли завершиться війна Росії проти України і що станеться в Росії, заявила в інтерв'ю Bild, Welt та Politico міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Ситуація така, що ми не знаємо, коли ця війна завершиться. Ми не знаємо, що станеться в Росії", - цитує у суботу, 15 липня, видання Bild розмову з Бербок, у якій також брав участь ексбоксер Володимир Кличко.

Володимир Кличко: Затримка поставок зброї - бомба уповільненої дії

Для Кличка у цьому контексті важливою темою залишається постачання Україні зброї. "Нам потрібна зброя. І швидко (...) Нам потрібні винищувачі та гелікоптери для захисту від дронів-камікадзе та ракет, але також і для фронту. Гинуть наші найкращі люди - чоловіки і жінки. Це бомба уповільненої дії", - наголосив у розмові з Bild, Welt та Politico Кличко-молодший.

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"Щодня ми намагаємося зробити все, що є можливим, для того, щоб Україна перемогла у цій війні", - відповіла на це Бербок. Однак, Німеччина не може просто "начаклувати" додатковий матеріал, як-от терміново необхідну ППО. Треба уважно дивитися, де ми можемо зробити краще, додала міністерка закордонних справ Німеччини.

Бербок: Перемовини з Путіним неможливі

Щодо контрнаступу України німецька міністерка зазначила, що він ускладнений тим, що російська армія облаштувала кілька ліній оборони та замінувала місцевість. Бербок пояснила: "Масштаби мінувань неймовірні. Це означає, що нам потрібен матеріал, який дозволить подолати мінні поля і звільнити людей за ними. Що саме потрібно для цього? Це теж тема наших довірливих розмов".

Бербок додала, що паралельно до військової допомоги МЗС Німеччини щодня докладає зусиль "дипломатичним шляхом, щоб припинити брутальні атаки Росії". На запитання про те, чи можна вести перемовини з Путіним, Бербок відповіла: "Ні". "Я бажала б, щоб ми могли вести перемовини. Але зараз ідеться не про бажання, а про погляд в очі реальності", - зазначила очільниця МЗС Німеччини. Реальністю ж є брутальна війна Росії проти України, додала вона.

Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (п) та ексбоксер Володимир Кличко

Бербок: Ми не знаємо, що станеться в Росії

Політика43 хв. тому
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