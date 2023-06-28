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Бербок про спробу заколоту в Росії: Путін руйнує свою країну

Даниїл Сотников | Віолетта Чайковська
4 год. тому

На думку міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, спроба заколоту російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина довела, що війною проти України президент РФ Володимир Путін "ставить під загрозу" свою країну.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена БербокФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Заколот російської приватної компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина продемонстрував, що, ведучи війну проти України, президент РФ Володимир Путін руйнує власну країну. Таку думку висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Південно-Африканської Республіки (ПАР) у вівторок, 27 червня.

Коментуючи заколот, Бербок наголосила, що це "внутрішня справа Росії", в яку Європа та Німеччина не втручаються, хоча німецький уряд "дуже уважно стежить за ситуацією". Повстання бойовиків дає зрозуміти, що війною в Україні Путін "руйнує свою країну" та "ставить під загрозу безпеку" в самій Росії, заявила міністерка.

Напередодні вона казала, що те, що сталося в РФ вихідними, вочевидь, було лише "однією дією в цій російській драмі".

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Одноденний заколот

Заколот ПВК "Вагнер" почався в Росії пізно ввечері 23 червня та тривав трохи менше доби.

Пригожин звинуватив міністерство оборони РФ у нанесенні удару по тилових таборах "вагнерівців" і оголосив, що ПВК іде "зупиняти зло, яке несе військове керівництво країни". Найманці "Вагнера" захопили військові об'єкти, включно зі штабом Південного військового округу РФ, у Ростові-на-Дону та вирушили на Москву.

Ввечері 24 червня Пригожин раптово оголосив припинення руху на російську столицю та повернення ПВК до польових таборів. 

27 червня він виїхав до Білорусі, а російська влада закрила кримінальну справу про організацію збройного заколоту.

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