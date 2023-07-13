Байден: Колись Путін зрозуміє, що війна не на користь РФ

Президент США Джо Байден заявив, що війна Росії проти України не може тривати роками, оскільки РФ не має для цього ресурсів. "Друга причина: я думаю, що складуться обставини, за яких президент Путін врешті-решт вирішить, що це не на користь Росії - економічно, політично тощо - продовжувати цю війну", - сказав Байден у четвер, 13 липня, у Гельсінкі. Президент США наголосив, що "Путін не має шансів виграти війну в Україні", а далі зазначив: "Він уже програв цю війну".

Водночас Байден зізнався, що не може передбачити, як закінчиться війна. "Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", - сказав він, додавши, що з часом це може змусити Росію вдатися до переговорів.

Повертаючись до теми про вступ України до НАТО, Байден висловив упевненість, що це відбудеться. "Ідеться не про те, приєднається вона чи ні. Ідеться про те, коли вона зможе приєднатися", - сказав Байден після переговорів у Гельсінкі з фінським колегою Саулі Нііністе.

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"Фінляндія - неймовірний здобуток для Альянсу"

Коментуючи приєднання Фінляндії до НАТО у 2023 році, Байден зазначив, що Альянс ніколи не був таким потужним. "Це неймовірний здобуток для Альянсу, - наголосив Байден у президентському палаці в Гельсінкі. - Ніколи ще НАТО не було таким сильним". Він розповів, що для того, щоб задовольнити заявку Гельсінкі на членство, знадобилося "три секунди". Байден пообіцяв, що США залишатимуться надійним партнером НАТО у майбутньому, незалежно від можливих політичних змін у країні.

"Американський народ знає (...), що наша безпека базується на єдності європейських і трансатлантичних партнерів, - підсумував він. - Ніхто не може гарантувати майбутнє. Але це найкраща ставка, яку можна зробити".