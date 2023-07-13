  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден: Колись Путін зрозуміє, що війна не на користь РФ

Олена Перепадя
2 год. тому

Президент США Джо Байден висловив переконання, що Росії забракне ресурсів для ведення війни проти України роками, а контрнаступ України врешті-решт змусить Москву вдатися до переговорів.

https://p.dw.com/p/4TrpQ
Президент США Джо Байден у Гельсінкі
Президент США Джо Байден у ГельсінкіФото: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/AFP

Президент США Джо Байден заявив, що війна Росії проти України не може тривати роками, оскільки РФ не має для цього ресурсів. "Друга причина: я думаю, що складуться обставини, за яких президент Путін врешті-решт вирішить, що це не на користь Росії - економічно, політично тощо - продовжувати цю війну", - сказав Байден у четвер, 13 липня, у Гельсінкі. Президент США наголосив, що "Путін не має шансів виграти війну в Україні", а далі зазначив: "Він уже програв цю війну".

Водночас Байден зізнався, що не може передбачити, як закінчиться війна. "Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", - сказав він, додавши, що з часом це може змусити Росію вдатися до переговорів.

Повертаючись до теми про вступ України до НАТО, Байден висловив упевненість, що це відбудеться. "Ідеться не про те, приєднається вона чи ні. Ідеться про те, коли вона зможе приєднатися", - сказав Байден після переговорів у Гельсінкі з фінським колегою Саулі Нііністе.

Читайте також: Коментар: Комусь після війни буде соромно за саміт у Вільнюсі

"Фінляндія - неймовірний здобуток для Альянсу"

Коментуючи приєднання Фінляндії до НАТО у 2023 році, Байден зазначив, що Альянс ніколи не був таким потужним. "Це неймовірний здобуток для Альянсу, - наголосив Байден у президентському палаці в Гельсінкі. - Ніколи ще НАТО не було таким сильним". Він розповів, що для того, щоб задовольнити заявку Гельсінкі на членство, знадобилося "три секунди". Байден пообіцяв, що США залишатимуться надійним партнером НАТО у майбутньому, незалежно від можливих політичних змін у країні.

"Американський народ знає (...), що наша безпека базується на єдності європейських і трансатлантичних партнерів, - підсумував він. - Ніхто не може гарантувати майбутнє. Але це найкраща ставка, яку можна зробити".

"НАТО хоче мати ЗСУ в Альянсі": військові про вступ в НАТО

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони України Олексій Резніков

Резніков про саміт НАТО: 1,5 млрд євро допомоги Україні

Конфлікти4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Всиновлення дітей-сиріт, які втратили батьків на війні

Всиновлення дітей-сиріт, які втратили батьків на війні

Суспільство8 год. тому13:49 хв.
Вода стоїть у херсонських подвір'ях і за місяць після повені

Уривки з Чайковського: як відновлюється Херсон після повені

Уривки з Чайковського: як відновлюється Херсон після повені

Катастрофи14 год. тому
external

"Мавки проти орків": як працюють партизанки в окупації

"Мавки проти орків": як працюють партизанки в окупації

Суспільство14 год. тому04:28 хв.
Компресорна станція "Боярка" у Київській області

Український транзит: "Газпром" проти "Нафтогазу" та Австрії

Український транзит: "Газпром" проти "Нафтогазу" та Австрії

Торгівля7 год. тому
external

"Хочу зняти фільм про визволення Маріуполя" - Чернов

"Хочу зняти фільм про визволення Маріуполя" - Чернов

Конфлікти8 год. тому03:13 хв.
Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Європарламент про Україну: ЄС зробить те, що не зробило НАТО

Європарламент про Україну: ЄС зробить те, що не зробило НАТО

Політика10 год. тому
На головну сторінку