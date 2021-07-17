Баварія і Саксонія теж потерпають від злив і повеней

Влада федеральних земель Саксонії та Баварії повідомила про підтоплення та повені внаслідок тривалих і рясних злив. У Саксонській Швейцарії зливи призвели до того, що станом на ранок неділі, 18 липня, в деяких місцях добовий рівень опадів становив понад 100 літрів на один квадратний метр.
Стрімкий підйом рівня води в річках і водоймах відрізав від світу низку населених пунктів. Найбільше постраждали Нойштадт, Зебніц, Бад-Шандау, Райнгардтсдорф-Шена і Геріш. Місцева влада закликала громадян не намагатися потрапити самотужки в затоплені підвали й гаражі. Тим часом експерти застерігають, що небезпека повеней у цих регіонах тільки посилиться.
Надзвичайна ситуація в Баварії
Тим часом у баварському окрузі Берхтесгаден Ланд оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку з повінню. Зафіксовано багато зсувів ґрунту, затоплено багато ділянок доріг, пожежна служба перевантажена через виклики громадян.
У баварському окрузі Берхтесгаден Ланд
Особливо сильно від повеней постраждали міста Берхтесгаден і Бішофсвізен. Мешканців деяких будинків вже евакували. Населення закликали покинути підвали та уникати тих вулиць, де фіксують стрімкі потоки води.
Повені в Австрії
В Австрії після проливного дощу затоплено частину центру міста Галляйн поблизу Зальцбурга. Увечері 17 липня рясні опади перетворили один із місцевих струмків на бурхливий потік. "Ситуація дуже напружена, подекуди драматична", - сказав представник поліції.
Біля Зальцбурга
Тих мешканців, які опинилися в пастці в своїх будинках, врятували за допомогою човнів або вантажівок. Однак на цей час даних про постраждалих немає. Населення вже закликали виявляти обережність й уникати підтоплених підвалів. Напружена ситуація спостерігається і в інших частинах Австрійських Альп. У провінції Зальцбург до полудня неділі оголошено попередження про сильний дощ. В окремих регіонах очікується до 120 літрів опадів на квадратний метр.
Нагадаємо, раніше від сильних повеней постраждали країни Бенілюксу, а також західні регіони Німеччини.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Десятки загиблих
Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Затоплені вулиці
Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Знищені дороги
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Відірвані від світу
Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Під завалами
У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені
У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Рятувальні роботи ускладнені
Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Переповнені водосховища
В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Поїзди у воді
Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.
Автор: Данило Білик