Баварія і Саксонія теж потерпають від злив і повеней

Влада федеральних земель Саксонії та Баварії повідомила про підтоплення та повені внаслідок тривалих і рясних злив. У Саксонській Швейцарії зливи призвели до того, що станом на ранок неділі, 18 липня, в деяких місцях добовий рівень опадів становив понад 100 літрів на один квадратний метр.

Стрімкий підйом рівня води в річках і водоймах відрізав від світу низку населених пунктів. Найбільше постраждали Нойштадт, Зебніц, Бад-Шандау, Райнгардтсдорф-Шена і Геріш. Місцева влада закликала громадян не намагатися потрапити самотужки в затоплені підвали й гаражі. Тим часом експерти застерігають, що небезпека повеней у цих регіонах тільки посилиться.

Надзвичайна ситуація в Баварії

Тим часом у баварському окрузі Берхтесгаден Ланд оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку з повінню. Зафіксовано багато зсувів ґрунту, затоплено багато ділянок доріг, пожежна служба перевантажена через виклики громадян.

У баварському окрузі Берхтесгаден Ланд

Особливо сильно від повеней постраждали міста Берхтесгаден і Бішофсвізен. Мешканців деяких будинків вже евакували. Населення закликали покинути підвали та уникати тих вулиць, де фіксують стрімкі потоки води.

Повені в Австрії

В Австрії після проливного дощу затоплено частину центру міста Галляйн поблизу Зальцбурга. Увечері 17 липня рясні опади перетворили один із місцевих струмків на бурхливий потік. "Ситуація дуже напружена, подекуди драматична", - сказав представник поліції.

Біля Зальцбурга

Тих мешканців, які опинилися в пастці в своїх будинках, врятували за допомогою човнів або вантажівок. Однак на цей час даних про постраждалих немає. Населення вже закликали виявляти обережність й уникати підтоплених підвалів. Напружена ситуація спостерігається і в інших частинах Австрійських Альп. У провінції Зальцбург до полудня неділі оголошено попередження про сильний дощ. В окремих регіонах очікується до 120 літрів опадів на квадратний метр.

Нагадаємо, раніше від сильних повеней постраждали країни Бенілюксу, а також західні регіони Німеччини.