Байден вирушив у турне Європою

Спочатку президент США Джо Байден відвідає Великобританію, де зустрінеться з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III. Потім він приїде у Вільнюс на саміт НАТО, після чого - до Фінляндії.

Президент США Джо Байден вирушив у неділю, 9 липня, до Великобританії. Це буде перша зупинка в рамках його турне Європою, під час якого він відвідає три країни.

Вже у понеділок, 10 липня, Байден має зустрітися з королем Чарльзом III у Віндзорському замку. Американський президент не був присутнім на його коронації, відправивши замість себе першу леді Джилл Байден, нагадує агенція AFP. Очікується, що їхні переговори буде зосереджено на екологічних питаннях, зазначили в Білому домі. Також Байден планує зустрітися з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Саміт НАТО та візит до Фінляндії

Після цього у понеділок увечері Байден вирушить до литовської столиці Вільнюса, яка 11-12 липня прийматиме саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО).

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Крім того, ввечері в середу, 12 липня, Байден виступить з промовою у Вільнюському університеті, зауважує агенція Reuters. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, промова охоплюватиме бачення американського президента "сильної, впевненої Америки, оточеної сильними, впевненими союзниками та партнерами, які вирішують значні виклики нашого часу, від агресії Росії в Україні до кліматичної кризи".

Останньою зупинкою Байдена перед поверненням до Вашингтона стане Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО. 13 липня він візьме участь у саміті з лідерами країн Північної Європи.

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США готові надати Україні гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю

Раніше Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CNN, повна версія якого транслювалася у неділю, заявив, що поки триває процес вступу України в НАТО, США готові надати гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем.

"США будуть готові, поки триває цей процес (вступу до НАТО. - Ред.), а це займе певний час, гарантувати безпеку на кшталт тієї, яку ми забезпечуємо Ізраїлю, надаючи зброю і здатність захищати себе", - сказав він, додавши, що такі гарантії безпеки Київ може отримати, "якщо буде припинення вогню і мирна угода". За словами Байдена, питання гарантій він обговорював з президентом Володимиром Зеленським. При цьому американський лідер наголосив, що для вступу в НАТО Україна повинна відповідати всім вимогам, "починаючи від демократизації і закінчуючи цілою низкою інших питань".

Гарантії безпеки США передбачають виділення Ізраїлю близько 3,8 мільярда доларів щорічно на військові потреби, зазначає агенція dpa. Жодна інша країна в світі після Другої світової війни не має такої підтримки США.

Нагадаємо, нащодавно Байден заявив, що США не створюватимуть особливих умов для вступу України до НАТО. Своєю чергою генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що на саміті організації у Вільнюсі його члени "обговорюватимуть не запрошення (України до Альянсу. - Ред.), а те, як наблизити Україну до НАТО".