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ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО

Максим Сидоржевський
48 хв. тому

Україна не отримає особливих умов для вступу до НАТО, попередив президент США Джо Байден. Країна має відповідати стандартам Альянсу.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Yuri Gripas/Pool/CNP/MediaPunch/picture alliance

Сполучені Штати Америки не створюватимуть особливих умов для вступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), заявив у суботу, 17 червня, президент США Джо Байден.

"Вони (українці. - Ред.) повинні відповідати тим самим стандартам. Тому ми не збираємося полегшувати це (процес вступу до НАТО. - Ред.)", - сказав президент США журналістам у передмісті Вашингтона, цитує агентство AFP.

Напередодні, 16 червня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) припустив, що дехто з союзників по НАТО може погодитися на усунення окремих формальних перешкод на шляху України до цієї оборонної спільноти. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готові США піти на те, щоби дозволити Києву уникнути формального процесу подання заявки на вступ до НАТО, який в минулому вимагався від деяких інших країн, Пісторіус зазначив: "З'являється дедалі більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це". Він також додав, що сам "був би відкритий для цього".

У той же день генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що на саміті організації у Вільнюсі в липні його члени "обговорюватимуть не запрошення (України до Альянсу. - Ред.), а те, як наблизити Україну до НАТО".

На початку червня президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі.

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