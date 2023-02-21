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Джо Байден та Анджей Дуда у Варшаві, 21 лютого
Джо Байден та Анджей Дуда у Варшаві, 21 лютогоФото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Байден: Україна перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли

Олександр Куницький
19 хв. тому

Становище України є кращим, ніж будь-коли, заявив президент США Джо Байден у Польщі. Також він запевнив, що "підтримка України залишається непохитною".

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який перебуває з візитом у Польщі, вважає становище України кращим, ніж будь-коли. Про це він заявив у вівторок, 21 лютого, під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною", - цитує Байдена агенція CNN. При цьому він закликав країни НАТО "зберігати голову та зосередженість". Також Байден подякував Польщі за підтримку Україні, назвавши її "справді надзвичайною".

Також, за словами американського президента, НАТО нині "сильніше, ніж будь-коли", пише агенція dpa. "Це єдиний найбільш значущий Альянс, я б сказав, можливо, найбільш значущий Альянс в історії", - сказав Байден.

Дуда: Американські війська у Польщі - важливий елемент безпеки

Своєю чергою польський президент Анджей Дуда зазначив, що присутність американських військ у Польщі є важливим елементом безпеки. "Польща в безпеці завдяки присутності військ США, завдяки присутності військ країн НАТО, завдяки нашим зусиллям щодо безпеки Польщі", - сказав він. За даними міністерства оборони США, у Польщі вже перебувають близько 11 тисяч американських військових, більшість з яких - на ротаційній основі.

Також візит Байдена є важливим сигналом для інвесторів зі Сполучених Штатів і всього світу про те, що Польща є безпечною країною, додав Дуда. "Більше Америки в Європі, міцні зв'язки ЄС зі США, більше співпраці між ЄС і США в економічних питаннях, у питаннях безпеки, у всьому, що для нас важливо", - переконаний президент Польщі.

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Нагадаємо, 20 лютого Байден відвідав Україну попри те, що раніше в Білому домі повідомляли про плани президента США відвідати Польщу 20-22 лютого.

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