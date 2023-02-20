"Москва не дочекається втоми Україною"

Несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва став не лише знаком підтримки українського народу у війні проти Росії, але й потужним сигналом Москві, вважають німецькі політики і опитані DW оглядачі.
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У Києві, попри війну, за останні півроку побували десятки глав держав і урядів. Однак сюрприз у вигляді приїзду Джо Байдена не лише став жестом підтримки для українців, але й передовсім важливим політичним сигналом на адресу Росії.
"На президента США дивиться весь світ, а особливо Москва", - наголосив у коментарі DW експерт Європейської ради з питань міжнародних відносин Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel). Аналітик вказує на те, що йдеться не лише про провідну роль Вашингтона у підтримці України щодо постачання зброї. "Путін сподівався, що інші проблеми і "втома від України" зведуть західну допомогу нанівець. Для цих сподівань сьогодні був дуже важкий день", - зазначив Ґрессель.
Німецький аналітик звертає увагу на те, що візит Байдена до Києва співпав у часі з приїздом до Москви впливового радника китайського лідера Ван Ї, з яким напередодні мав розмову на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки держсекретар Ентоні Блінкен. "Припускаю що Ї привіз до Москви деякі нотатки з тієї розмови", - каже Ґрессель.
Іан Лессер, віце-президент Німецького фонду Маршалла, який є інституцією Сполучених Штатів на підтримку демократії у Європі, називає цей візит не лише великим жестом підтримки і важливим сигналом Москві. Він має велике значення і для внутрішньої політики у США, де багатомільярдна допомога Україні теж потребує мобілізації.
Важливо було і привернути увагу Європи, констатує експерт. "У Брюсселі цей сигнал також не залишився непоміченим - Україні потрібна потужна підтримка по обидва боки Атлантики", - сказав Лессер у розмові з DW. Аналітик нагадав, що дотепер Вашингтон був двигуном процесу мобілізації західної підтримки для України, йдучи на крок вперед у поставках зброї.
Представник Німецького фонду Маршалла переконаний, що США і надалі належатиме ініціатива у питанні підтримки України зброєю і що вже невдовзі можна очікувати поставки Києву американських винищувачів F-16. "Не можна виключати й рішення поставити F-16 східним партнерам по НАТО взамін винищувачів радянського зразка, яку вони можуть передати Києву. Українським пілотам простіше опановувати вже відому їм техніку", - зазначає Лессер.
На користь подальших поставок літаків та іншої високотехнологічної зброї, на думку експерта, свідчить як зменшення страху роздратувати Росію, так і швидкість, з якою українці опановують західну зброю.
Більше, ніж слова підтримки
Лессер нагадує, що оглядачі і політичний естеблішмент у США мають загалом дещо чіткіше уявлення про те, якою може бути українська перемога у війні з Росією за підтримки Заходу. А саме: як і в Україні, у США перемогу вбачають передовсім у повному відновленні територіальної цілісності України, включно з Кримом.
Питання можливих розбіжностей між Заходом і Україною щодо того, коли сідати з Москвою за стіл переговорів - до чи після звільнення всієї території - набуло, на думку деяких оглядачів, актуальності після промови французького президента Еммануеля Макрона на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де господар Єлисейського палацу заговорив про те, що рано чи пізно з Москвою доведеться домовлятись - "на умовах України".
"Мета з точки зору Заходу залишається незмінною - відновлення територіальної цілісності України. Коли Макрон говорив про переговори, він мав на увазі, що всі хочуть, щоб Росія зазнала поразки і Україна відбила своє. Але нікому не потрібно, щоб поразка Росії призвела до хаосу", - констатує Іан Лессер.
Ґустав Ґрессель вважає, що візит Байдена додає впевненості у перемозі України і в тому, що слова про підтримку, яка надаватиметься Києву "скільки потрібно", є не просто словами. В рамках нинішнього візиту цю рішучість допомагати американський президент підкріпив анонсом надання чергового траншу військової допомоги обсягом у майже 500 мільйонів доларів. Йдеться, зокрема, про конче необхідні артилерійські снаряди, додаткові запаси ракет до РСЗВ HIMARS та ще чотири бойові машини піхоти Bradley. Як зазначено в актуальному комюніке Пентагону, загальний обсяг військової допомоги США з початку війни вже сягнув 28 мільярдів доларів.
Ґустав Ґрессель переконаний, кількість БМП Bradley, які передадуть Україні США до кінця року ще суттєво зросте. "Крім того, дискусії про поставки бойових літаків, передовсім F-16, скоро вже мають дати результат", - прогнозує берлінський експерт. Не виключено, що і в цьому питанні Вашингтон задасть темп і за ним слідуватимуть рішення про поставки важкої зброї і від європейських партнерів.
У всякому разі, візит Джо Байдена і анонсований черговий транш допомоги не залишився непоміченим у Берліні. "Поїздка Байдена до Києва після майже року нападницької війни Росії - це потужний сигнал того, що Захід тримається разом і продовжуватиме підтримку України", - зазначив у своєму Twitter заступник голови фракції правлячої Вільної демократичної партії Крістіан Дюрр (Christian Dürr).
Один із зовнішньополітичних речників опозиційної Християнсько-демократичної партії, коментуючи візит Байдена до Києва, наголосив, що США повертають позиції як гарант безпеки Європи. "Це не є само собою зрозумілим і тому важливо, щоб ми, європейці, віддавали належне американським зусиллям, більше роблячи для нашої власної безпеки у Європі", - зазначив депутат від ХДС.