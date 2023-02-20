"Москва не дочекається втоми Україною"

Несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва став не лише знаком підтримки українського народу у війні проти Росії, але й потужним сигналом Москві, вважають німецькі політики і опитані DW оглядачі.

У Києві, попри війну, за останні півроку побували десятки глав держав і урядів. Однак сюрприз у вигляді приїзду Джо Байдена не лише став жестом підтримки для українців, але й передовсім важливим політичним сигналом на адресу Росії.

"На президента США дивиться весь світ, а особливо Москва", - наголосив у коментарі DW експерт Європейської ради з питань міжнародних відносин Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel). Аналітик вказує на те, що йдеться не лише про провідну роль Вашингтона у підтримці України щодо постачання зброї. "Путін сподівався, що інші проблеми і "втома від України" зведуть західну допомогу нанівець. Для цих сподівань сьогодні був дуже важкий день", - зазначив Ґрессель.

Німецький аналітик звертає увагу на те, що візит Байдена до Києва співпав у часі з приїздом до Москви впливового радника китайського лідера Ван Ї, з яким напередодні мав розмову на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки держсекретар Ентоні Блінкен. "Припускаю що Ї привіз до Москви деякі нотатки з тієї розмови", - каже Ґрессель.

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Сигнал не лише Москві, але й Брюсселю

Іан Лессер, віце-президент Німецького фонду Маршалла, який є інституцією Сполучених Штатів на підтримку демократії у Європі, називає цей візит не лише великим жестом підтримки і важливим сигналом Москві. Він має велике значення і для внутрішньої політики у США, де багатомільярдна допомога Україні теж потребує мобілізації.

Важливо було і привернути увагу Європи, констатує експерт. "У Брюсселі цей сигнал також не залишився непоміченим - Україні потрібна потужна підтримка по обидва боки Атлантики", - сказав Лессер у розмові з DW. Аналітик нагадав, що дотепер Вашингтон був двигуном процесу мобілізації західної підтримки для України, йдучи на крок вперед у поставках зброї.

Представник Німецького фонду Маршалла переконаний, що США і надалі належатиме ініціатива у питанні підтримки України зброєю і що вже невдовзі можна очікувати поставки Києву американських винищувачів F-16. "Не можна виключати й рішення поставити F-16 східним партнерам по НАТО взамін винищувачів радянського зразка, яку вони можуть передати Києву. Українським пілотам простіше опановувати вже відому їм техніку", - зазначає Лессер.

На користь подальших поставок літаків та іншої високотехнологічної зброї, на думку експерта, свідчить як зменшення страху роздратувати Росію, так і швидкість, з якою українці опановують західну зброю.

Більше, ніж слова підтримки

Лессер нагадує, що оглядачі і політичний естеблішмент у США мають загалом дещо чіткіше уявлення про те, якою може бути українська перемога у війні з Росією за підтримки Заходу. А саме: як і в Україні, у США перемогу вбачають передовсім у повному відновленні територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Питання можливих розбіжностей між Заходом і Україною щодо того, коли сідати з Москвою за стіл переговорів - до чи після звільнення всієї території - набуло, на думку деяких оглядачів, актуальності після промови французького президента Еммануеля Макрона на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де господар Єлисейського палацу заговорив про те, що рано чи пізно з Москвою доведеться домовлятись - "на умовах України".

"Мета з точки зору Заходу залишається незмінною - відновлення територіальної цілісності України. Коли Макрон говорив про переговори, він мав на увазі, що всі хочуть, щоб Росія зазнала поразки і Україна відбила своє. Але нікому не потрібно, щоб поразка Росії призвела до хаосу", - констатує Іан Лессер.

Ґустав Ґрессель вважає, що візит Байдена додає впевненості у перемозі України і в тому, що слова про підтримку, яка надаватиметься Києву "скільки потрібно", є не просто словами. В рамках нинішнього візиту цю рішучість допомагати американський президент підкріпив анонсом надання чергового траншу військової допомоги обсягом у майже 500 мільйонів доларів. Йдеться, зокрема, про конче необхідні артилерійські снаряди, додаткові запаси ракет до РСЗВ HIMARS та ще чотири бойові машини піхоти Bradley. Як зазначено в актуальному комюніке Пентагону, загальний обсяг військової допомоги США з початку війни вже сягнув 28 мільярдів доларів.

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Серед анонсованої допомоги - додаткові ракети для HIMARS Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/picture alliance

Скоро будуть і F-16?

Ґустав Ґрессель переконаний, кількість БМП Bradley, які передадуть Україні США до кінця року ще суттєво зросте. "Крім того, дискусії про поставки бойових літаків, передовсім F-16, скоро вже мають дати результат", - прогнозує берлінський експерт. Не виключено, що і в цьому питанні Вашингтон задасть темп і за ним слідуватимуть рішення про поставки важкої зброї і від європейських партнерів.

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У всякому разі, візит Джо Байдена і анонсований черговий транш допомоги не залишився непоміченим у Берліні. "Поїздка Байдена до Києва після майже року нападницької війни Росії - це потужний сигнал того, що Захід тримається разом і продовжуватиме підтримку України", - зазначив у своєму Twitter заступник голови фракції правлячої Вільної демократичної партії Крістіан Дюрр (Christian Dürr).

Один із зовнішньополітичних речників опозиційної Християнсько-демократичної партії, коментуючи візит Байдена до Києва, наголосив, що США повертають позиції як гарант безпеки Європи. "Це не є само собою зрозумілим і тому важливо, щоб ми, європейці, віддавали належне американським зусиллям, більше роблячи для нашої власної безпеки у Європі", - зазначив депутат від ХДС.