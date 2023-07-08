Байден порадив Сі бути обережним у відносинах із Москвою

Президент США переказав свою розмову з головою КНР про відхід американських корпорацій з російського ринку після початку війни в Україні та залежність Пекіна від західних інвестицій.

Президент США Джо Байден вказав голові КНР Сі Цзіньпіну на необхідність бути обережним у світлі зустрічі китайського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним і залежності Пекіна від західних інвестицій. Про це глава Білого дому розповів в інтерв'ю телеканалу CNN, фрагменти якого були опубліковані в п'ятницю, 7 липня.

"Відтоді, як Росія вторглася в Україну, 600 американських корпорацій пішли з РФ. А ви говорили мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. Будьте обережні", - переказав Байден фрагмент діалогу із Сі. Як наголосив глава Білого дому, він пояснив голові КНР, що його слова є "не погрозою, а спостереженням".

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На запитання, якою була відповідь Сі, Байден сказав: "Він слухав і не ... сперечався". На думку глави Білого дому, Китай не надає безумовної підтримки Росії. Президент США не уточнив, коли саме відбулася його бесіда з Сі.

У березні Сі приїжджав із візитом до Москви

Лідери Китаю і Росії зустрічалися в Москві в березні. Крім того, Сі і Путін взяли участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в онлайн-форматі в липні.

Відносини між США і Китаєм останніми роками загострилися через суперечки з питань національної безпеки, включно з Тайванем, війну Росії проти України, заборони Вашингтона на експорт передових технологій і промислову політику, яку проводить Пекін.

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