  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден порадив Сі бути обережним у відносинах із Москвою

Дмитро Андрєєв | Ольга Журавльова
3 год. тому

Президент США переказав свою розмову з головою КНР про відхід американських корпорацій з російського ринку після початку війни в Україні та залежність Пекіна від західних інвестицій.

https://p.dw.com/p/4TcBs
Сі Цзіньпін і Джозеф Байден (фото з архіву)
Сі Цзіньпін і Джозеф Байден (фото з архіву)Фото: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Президент США Джо Байден вказав голові КНР Сі Цзіньпіну на необхідність бути обережним у світлі зустрічі китайського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним і залежності Пекіна від західних інвестицій. Про це глава Білого дому розповів в інтерв'ю телеканалу CNN, фрагменти якого були опубліковані в п'ятницю, 7 липня.

"Відтоді, як Росія вторглася в Україну, 600 американських корпорацій пішли з РФ. А ви говорили мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. Будьте обережні", - переказав Байден фрагмент діалогу із Сі. Як наголосив глава Білого дому, він пояснив голові КНР, що його слова є "не погрозою, а спостереженням".

Читайте також: Як заколот Пригожина вплине на відносини Росії з Китаєм?

На запитання, якою була відповідь Сі, Байден сказав: "Він слухав і не ... сперечався". На думку глави Білого дому, Китай не надає безумовної підтримки Росії. Президент США не уточнив, коли саме відбулася його бесіда з Сі.

У березні Сі приїжджав із візитом до Москви

Лідери Китаю і Росії  зустрічалися в Москві в березні. Крім того, Сі і Путін взяли участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в онлайн-форматі в липні.

Відносини між США і Китаєм останніми роками загострилися через суперечки з питань національної безпеки, включно з Тайванем, війну Росії проти України, заборони Вашингтона на експорт передових технологій і промислову політику, яку проводить Пекін.

Читайте також: Сі застеріг Путіна від ядерного удару по Україні - FT

Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зеленський на острові Зміїний

500 днів війни: Зеленський відвідав острів Зміїний

Конфлікти27 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Суспільство19 год. тому09:33 хв.
external

Як росіяни гуляють у Сочі і Грузії, поки в Україні війна

Як росіяни гуляють у Сочі і Грузії, поки в Україні війна

Подорожі22 год. тому31:35 хв.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика13 год. тому
Донорство крові

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Суспільство19 год. тому
Партійці АдН святкують перемогу свого кандидата на регіональних виборах у Зоннеберзі, 25 червня 2023

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Суспільство20 год. тому
Поле в Україні, засіяне зерновими

Ринок землі в Україні: жодного ажіотажу попри побоювання

Ринок землі в Україні: жодного ажіотажу попри побоювання

Економіка24 год. тому
На головну сторінку