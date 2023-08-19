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Байден: Наслідки війни виходять далеко за межі Європи

Аліна Коломієць
33 хв. тому

Президент США Джо Байден заявив, що наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну виходять далеко за межі Європи. Також він високо оцінив реакцію Японії на російську агресію.

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Юн Сок Йоль, Джо Байден, Фуміо Кісіда
Юн Сок Йоль, Джо Байден, Фуміо КісідаФото: Kent Nishimura/AFP

Війна Росії проти України не є "лише європейською проблемою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни". Про це заявив президент США Джо Байден у п’ятницю, 18 серпня, після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, цитує CNN.

"Росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, яку вона заявляла. Це неможливо... Керівництво Японії з першого дня займало критичну позицію, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи", - сказав Байден, оцінивши реакцію Токіо на російське вторгнення.

Він сказав, що Японія "продемонструвала сильне лідерство в рамках G7 і зробила значний внесок у фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також нелетальну військову техніку".

За словами Байдена, коли він дзвонив Кісіді щодо України, його не треба було переконувати "ні в чому".

Назвавши аргументацію президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення "смішною", президент США також додав: "Уявіть, якби ми нічого не зробили... Якби ми стояли на місці... Який сигнал щодо Тайваню ми б надіслали Китаю? Який сигнал це дало б усьому світу?". 

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Тристоронній саміт США - Південна Корея - Японія

Як розповіли у Білому домі, Байден також обговорив з Кісідою подальшу підтримку України, співпрацю у розв'язанні проблем безпеки в Південно-Китайському морі, важливість "підтримання миру й стабільності в Тайванській протоці", а також значний прогрес у оборонній взаємодії. Йшлося й про плани спільного розроблення перехоплювача гіперзвукових ракет.

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Юн Сок Йоль, Джо Байден, Фуміо Кісіда

Байден: Наслідки війни виходять далеко за межі Європи

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