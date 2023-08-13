  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Японія і США розроблять перехоплювач гіперзвукових ракет

Роман Губа
51 хв. тому

Угоду щодо розробки ракети для перехолення гіперзвукової зброї президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планують підписати наступного тижня, пише видення Yomiuri.

https://p.dw.com/p/4V6pm
Російська гіперзвукова ракета "Кинджал"
Російська гіперзвукова ракета "Кинджал"Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підпишуть угоду щодо спільної розробки ракети для перехоплювання гіперзвукової зброї. Про це у неділю, 13 серпня, повідомила японська газета Yomiuri без посилання на джерела. Зустріч лідерів двох держав запланована на 17 серпня.

Раніше США та Японія вже домовились розглянути створення такої ракети на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони країни Ллойда Остіна зі своїми японськими колегами - Хаясі Йосімаса та Ясукадза Хамада у січні цього року.

Читайте також: США, Великобританія та Австралія співпрацюватимуть у галузі гіперзвукового озброєння

Що таке гіперзвукова зброя?

Гіперзвукові ракети літають у п'ять-десять разів швидше за швидкість звуку - від 5 до 10 Махів. Фіксованої швидкості звуку немає, адже вона залежить від низки змінних, а саме від середовища та температури середовища, через яке рухається об'єкт або звукова хвиля.

Вони рухаються так званою низькоатмосферно-балістичною траєкторією. Це означає, що до того моменту, коли радар системи протиракетної оборони зафіксує їх, вони вже настільки близькі до цілі, що в багатьох випадках перехопити їх уже занадто пізно. Крім того, гіперзвукові ракети можуть змінювати траєкторію під час польоту, що теж ускладнює перехоплення.

Читайте також: "Історична подія": В Україні збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал"

Росія у війні проти України використовує ракети "Кинджал". Їхня довжина становить 8 метрів. Деякі експерти кажуть, що цей тип ракети летить зі швидкістю 6000 кілометрів на годину, а це приблизно 5 Махів. За іншими даними, вони літають зі швидкістю 9 або навіть 10 Махів. Через це "Кинджал" та іншу гіперзвукову зброю складно виявити радіолокаційними системами, тим більше через політ на низькій висоті.

США у вересні 2021 року здійснили перший запуск гіперзвукової ракети HAWC. За даними DARPA, швидкість ракети вп'ятеро перевищила швидкість звуку і підтримувалась "протягом тривалого часу". Апарат піднявся на висоту понад 65 тисяч футів (приблизно 20 кілометрів) та пролетів понад 300 морських миль (близько 482 кілометрів). До цього  у США проводилися випробування гіперзвукової зброї інших типів. 

Читайте також: У США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї

"Непереможні" "Кинджали": ППО України збила 6 ракет РФ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Як довго системи ППО зможуть захищати небо (06.07.2023)

Як довго системи ППО зможуть захищати небо (06.07.2023)

ВПС України лише у травні збили 149 крилатих ракет, 399 безпілотників, 7 гіперзвукових ракет "Кинджал", 3 балістичні ракети, а також 11 ракет "Іскандер". Шведський ЗРК RBS 70 - одна з тих установок, які захищають небо над Києвом. Ось як він працює.
Конфлікти6 липня 2023 р.01:37 хв.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Офіс Rheinmetall у Дюссельдорфі

Rheinmetall поставить Україні розвіддрони нового покоління

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український зерновий корабель перетинає "Босфор" у рамках "зернової угоди"

Чорне море та його стратегічне значення

Чорне море та його стратегічне значення

Економіка20 год. тому
Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я23 год. тому
Німецькі ракети Taurus

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Конфлікти11 серпня 2023 р.
Наслідки обстрілів Куп'янська, архівне фото

Евакуація в Куп'янському районі Харківщини: що треба знати?

Евакуація в Куп'янському районі Харківщини: що треба знати?

Конфлікти11 серпня 2023 р.
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти11 серпня 2023 р.
external

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Конфлікти11 серпня 2023 р.05:28 хв.
На головну сторінку