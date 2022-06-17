Джо Байден застеріг від "хаосу в Європі" у разі ігнорування США війни в Україні

Якби США залишилися осторонь війни в Україні та не стали надавати Києву підтримку, "у Європі почався б хаос", а президент Росії Володимир Путін зважився б на вторгнення в інші країни, заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю агенції AP у п'ятницю, 17 червня.

"Я президент Сполучених Штатів. Річ не в моєму політичному виживанні. Йдеться про те, що найкраще для США. (...) Що станеться, якщо найголовніша сила, НАТО, (...) заплющить очі на російську агресію, на той факт, що стотисячна армія переходить кордон у спробі окупувати та знищити культуру цілого народу? Що трапиться тоді?" - сказав Байден.

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"Я боюся, що наступне, що ми б побачили - це хаос у Європі. Ви б побачили, що вони (російські війська - Ред.) рушили б далі. Що б сталося в Польщі, Чехії та інших країнах-членах НАТО? Що б Китай подумав про Тайвань, що КНДР подумала б про ядерну зброю?" - заявив американський президент.

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Байден нагадав, що ухвалюючи рішення про допомогу Україні та запровадження санкцій проти Росії, він застерігав, що за це доведеться заплатити. "Це не безкоштовно, але наслідки бездіяльності були б страшнішими", - сказав президент, відповідаючи на питання про ціни, що зростають у США.

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"Ви запитуєте мене, що б я сказав американському народу. Я сказав би, що займаюся зовнішньою політикою все моє життя. Я переконаний, що якщо ми дозволимо Путіну йти далі, він не зупиниться", - сказав Байден.

Держдеп обіцяє зробити санкції максимально дошкульними для Кремля

Тим часом речник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив журналістів у рішучості зробити санкції максимально болючими для Кремля. "Ми, як і раніше, дотримуємося нашої стратегії, і ця стратегія націлена не тільки на чиновників Кремля, а й на наближених до людей, які ухвалюють ключові рішення в Росії", - відповів він під час брифінгу на запитання журналістів про можливі сумніви серед деяких членів адміністрації Байдена щодо ефективності санкцій проти Росії.

За словами Прайса, стратегія США полягає не лише у фінансових санкціях, а й у контролі над експортом, який "у найближчій і тим більше довгостроковій перспективі позбавить Росію того, що їй потрібно для її промислової, технологічної, оборонної бази та інших найважливіших і стратегічних секторів".

"Наша мета - зробити ці заходи - фінансові санкції, експортний контроль, інші заходи - максимально дошкульними для Кремля, для осіб, які ухвалюють ключові рішення. Водночас ми робимо все можливе, щоб пом'якшити наслідки не лише тут, вдома, а й в інших країнах", - сказав представник Держдепартаменту.