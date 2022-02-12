Байден: США готові до будь-яких сценаріїв по Україні

Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін провели телефонні переговори. Про це у суботу, 12 лютого, повідомили у Білому домі. Дзвінок "захищеною лінією зв'язку почався об 11:04" за часом Східного узбережжя США, йшлося у повідомленні, поширеному Білим домом. Пізніше там зазначили, що розмова завершилася о 12:06.

Американський лідер знаходився у своїй резиденції у Кемп-Девіді (штат Меріленд).

Вашингтон націлений на дипломатію, але готовий і до інших сценаріїв

Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що, хоча Сполучені Штати "як і раніше готові до дипломатичних дій у повній координації" зі своїми союзниками та партнерами, Вашингтон "однаково готовий і до інших сценаріїв", вказали в Білому домі за підсумками бесіди.

Американський лідер заявив, що якщо Росія вдасться до подальшого вторгнення в Україну, Сполучені Штати та їхні союзники "дадуть рішучу відповідь", причому Москві доведеться зіткнутися "зі швидкими та серйозними" витратами.

Байден також повторив, що наступ Росії призведе "до масштабних людських страждань та знизить авторитет Росії".

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Розмова з американської ініціативи

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков раніше зазначав, що розмову запитувала американська сторона.

Бесіді Путіна та Байдена передували розмови 12 лютого голів оборонних та зовнішньополітичних відомств Росії та Сполучених Штатів.

10 лютого президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією. Втім, президент США підкреслив, що він за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США.

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