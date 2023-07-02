Бабуся вбитого у Франції підлітка закликала до спокою

"Зупиніться і не бунтуйте", - звернулася до протестувальників бабуся Наеля М., смерть якого спричинила масштабні заворушення по всій Франції.

Бабуся французького підлітка Наеля М., смерть якого спричинила масові заворушення по всій країні, звернулася в неділю, 2 липня, до протестувальників із закликом вгамуватися.

"Зупиніться і не бунтуйте", - сказала вона в телефонному інтерв'ю телеканалу BFM. При цьому вона висловила переконання, що учасники заворушень використовують смерть її онука лише як "привід".

"Я звертаюся до людей, які влаштовують заворушення: не бийте вікна, не нападайте на школи чи автобуси. Зупиніться! Це мами, які їдуть в автобусі, це мами, які виходять на вулицю", - цитує її агенція AFP.

Вона зауважила, що хоча вона й гнівається на офіцера поліції, який застрелив її сина, вона не хоче узагальнювати. Жінка висловила віру, що його покарають. "Я вірю в судову систему", - сказала вона та закликала людей зберігати спокій і не руйнувати все навколо.

Натовп протестувальників у Марселі, 1 липня 2023 року Фото: Clement Mahoudeau/AFP

Масові заворушення після вбивства підлітка поліцейським

Заворушення у Франції не припиняються вже п'яту ніч поспіль. Їх спровокувало вбивство поліцейським 17-річного Наеля М., алжирця за походженням, під Парижем у ніч на 28 червня. Під час перевірки на дорозі юнак відмовився підкоритися вимогам поліцейського та був застрелений. Лікарям, які прибули на місце, не вдалося врятувати хлопця. 38-річного поліцейського, який підозрюється у вбивстві, взяли під варту. Йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві.

Заворушення відбувалися у Парижі, а також в інших містах Франції, зокрема в Тулузі, Марселі та Страсбурзі. У низці населених пунктів групи бунтівників грабували магазини, а також підпалювали автомобілі та сміттєві баки. Влада залучила до 45 тисяч поліцейських для охорони громадського порядку. У ніч на неділю затримали 719 порушників, у попередню ніч кількість затриманих перевищила 1300 осіб.

Спалений вандалами автомобіль на вулиці у Нансі, 2 липня 2023 року Фото: Alexandre Marchi/MAXPPP/dpa/picture alliance

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Учасники заворушень - здебільшого підлітки

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті заявив 1 липня, що 30 відсотків заарештованих є неповнолітніми. За даними міністерства внутрішніх справ країни, середній вік заарештованих становить 17 років.

За повідомленням Єлисейського палацу, в неділю президент Франції Еммануель Макрон має провести кризову нараду з членами уряду.

Натомість у Франції триває кампанія збору пожертв для сім'ї поліцейського, який застрелив підлітка. Кампанія організована Жаном Мессіа, прихильником французького ультраправого політика Еріка Земмура. Станом на неділю йому вже вдалося зібрати понад 500 тисяч євро, які мають піти на підтримку сім'ї офіцера, який, як стверджують ініціатори збору пожертв, лише "виконував свою роботу і заплатив за це високу ціну".

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