Німеччина стурбована заворушеннями у Франції - Шольц

Німеччина з занепокоєнням стежить за подіями у Франції, де в низці міст п'яту добу не вщухають заворушення після вбивства поліцейським 17-річного підлітка. Про це канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) сказав в інтерв'ю медіакомпанії ARD, що вийшло в ефір у неділю, 2 липня.

Шольц зазначив, що Німеччина бачить у Франції "доброзичливу сусідню країну", та висловив переконання, що їй не загрожує нестабільність, а її президент Еммануель Макрон знайде способи, як швидко врегулювати ситуацію. Днем раніше Макрон відклав державний візит до Німеччини, запланований на 2-4 липня, через протести у Франції.

Шольц також не вважає, що заворушення можуть спалахнути в Німеччині. "Немає жодних ознак цього", - наголосив він і додав, що Берлін багато зробив для пом'якшення високих цін на енергоносії та забезпечення надійності енергопостачання, маючи на увазі можливе невдоволення суспільства щодо цієї сфери.

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Заворушення у Франції

Протести у Франції спровокувало вбивство поліцейським 17-річного хлопця під Парижем у ніч на 28 червня. Підліток за кермом автомобіля відмовився зупинитися на вимогу дорожнього патруля і був застрелений. Лікарям, які прибули на місце, не вдалося врятувати юнака.

Правоохоронці почали розслідування. Поліцейського, який, імовірно, відкрив вогонь, взяли під варту. Йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві.

У низці населених пунктів групи бунтівників грабували магазини, а також підпалювали автомобілі та сміттєві баки. Влада залучила до 45 тисяч поліцейських для охорони громадського порядку. У ніч на неділю затримали 719 людей, днем раніше - понад 1300.

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