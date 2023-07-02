Під Парижем нападники атакували будинок мера

Дружина та дитина мера міста Л'Ай-ле-Роз у передмісті Парижа під час нападу отримали поранення. Прокуратура розпочала розслідування.

Під час масових заворушень у Франції у ніч на неділю, 2 липня, було скоєно напад на будинок мера паризького передмістя, коли його сім'я спала вдома. Вінсент Жанбрун, мер міста Л'Ай-ле-Роз, написав у Twitter, що учасники заворушень протаранили його будинок автомобілем і влаштували пожежу.

Дружина та дитина політика під час нападу отримали поранення. Прокуратура розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство, повідомляє France 24 .

Сам Жанбрун протягом цієї ночі перебував у мерії. Її будівля була забарикадована колючим дротом і охоронялася поліцейськими через спроби нападу. Однак приватний будинок, де перебувала дружина Жанбруна з двома маленькими дітьми, не охоронявся. Група нападників протаранила ворота будинку автомобілем, а потім підпалила машину сім'ї та кілька сміттєвих баків. Дружина мера отримала невизначені поранення під час нападу і перебуває в лікарні.

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Прем'єрка обіцяє покарати винних

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн засудила напад, який вона охарактеризувала як "неприпустимі дії" заворушників. "Винні будуть притягнуті до відповідальності з усією рішучістю", - йдеться в її заяві. Вона та міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін відвідали Л'Ай-ле-Роз в неділю вдень, щоби висловити підтримку Жанбруну та його родині.

Протести у Франції не припиняються вже п'яту ніч поспіль. Їх спровокувало вбивство поліцейським 17-річного підлітка Наеля М. під Парижем у ніч на 28 червня. Під час перевірки на дорозі юнак відмовився підкоритися вимогам поліцейського та був застрелений. Лікарям, які прибули на місце, не вдалося врятувати хопця. 38-річного поліцейського, який, імовірно, відкрив вогонь, взяли під варту. Йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві.

Заворушення відбувалися у Парижі, а також в інших містах Франції, зокрема в Тулузі, Марселі та Страсбурзі. У низці населених пунктів групи бунтівників грабували магазини, а також підпалювали автомобілі та сміттєві баки. Влада розпорядилася залучити до 45 тисяч поліцейських для охорони громадського порядку. У ніч на неділю затримали 719 порушників порядку. У попередню ніч кількість затриманих перевищила 1300 осіб.

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