 40 загиблих внаслідок авіаударів Ізраїлю у Сирії - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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Новини

40 загиблих внаслідок авіаударів Ізраїлю у Сирії - спостерігачі

Внаслідок авіаударів Ізраїлю на сході Сирії загинули щонайменше дев'ять сирійських солдатів і 31 боєць з інших країн. Це - найсмертоносніша атака Ізраїлю на Сирію з 2018 року.

Ізраїльський винищувач, архівне фото

Ізраїльський винищувач, архівне фото

Ізраїль завдав авіаудари по складах зброї та військових позиціях на сході Сирії. Про це у середу, 13 січня, повідомляє агенція AFP з посиланням на базований в Лондоні Центр моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії.

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Зазначається, що всього було 18 атак по кільком цілям в районі, що простягається від сирійського міста Дейр-Еззор на сході країни до іракського кордону. Їхніми жертвами стали щонайменше 40 людей - дев'ять сирійських солдатів і 31 військовий з інших країн. Їхня національність невідома. Утім відомо, що в цьому регіоні задіяні військові з ліванського шиїтського угруповання "Хезболла" і бригади "Фатіміюн", яка складається з проіранських афганських бойовиків.

За даними глави Центру моніторингу Рамі Абдула Рахмана, ці атаки Ізраїлю стали найсмертоноснішими з червня 2018 року. Тоді внаслідок ударів по тому самому регіону загинули щонайменше 55 провладних бойовиків, в тому числі іракці та сирійці.

Ці атаки відбулися через кілька годин після того, як 12 січня були скоєні окремі авіаудари поблизу іракського кордону. Внаслідок них загинули 12 бойовиків, яких підтримує Іран. Спостерігачі заявили, що не змогли ідентифікувати відповідальних за ці атаки.

Ізраїль регулярно здійснює атаки в Сирії, переважно проти цілей, пов'язаних з Іраном. На думку влади Ізраїля, такі атаки є спробою запобігти тому, щоб Іран закріпив позиції на своєму північному кордоні.

Згідно зі щорічним звітом ізраїльських військових, Ізраїль вразив близько 50 цілей у Сирії в 2020 році.

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