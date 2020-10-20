У відповідь на обстріл Ізраїль завдав авіаудару по Сектору Гази

Ізраїльська авіація в п'ятницю, 25 грудня, обстріляла Сектор Гази у відповідь на ракетний обстріл палестинськими бойовиками півдня Ізраїлю, інформує агенція АР з посиланням на ізраїльську армію.

Цілями авіаудару стал потужності з виробництва ракет, а також навчальні та військові об'єкти, які належать радикальному ісламістському руху ХАМАС, повідомили військові Ізраїля. Повідомлень про загиблих чи постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Раніше цього ж дня були випущені ракети в напрямку ізраїльського прибережного міста Ашкелон на півдні країни. Їх перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол", заявили ізраїльські військові. Між тим жодна палестинська група в Секторі Гази не взяла на себе відповідальність за цей ракетний обстріл.

Рух ХАМАС, який з 2007 року править Сектором Гази, звинувачує Ізраїль у невиконанні зобов'язань щодо перемир'я. Вони включають пом'якшення блокади палестинського анклаву та дозвіл на втілення проєктів стосовно інфраструктури та створення нових робочих місць.