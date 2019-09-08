 Ізраїль завдав авіаударів по об′єктах ХАМАС після обстрілу з Сектора Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС після обстрілу з Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю атакувала склад зберігання боєприпасів радикального ісламістського руху ХАМАС у відповідь на ракетний обстріл. Ізраїль закрив зону для рибальства у берега Сектора Гази.

Авіаудар Ізраїлю по Сектору Гази 12 серпня

Авіаудар Ізраїлю по Сектору Гази 12 серпня

Армія оборони Ізраїлю вчергове завдала авіаударів по об'єктах радикального ісламістського руху ХАМАС після ракетного обстрілу з Сектора Гази. Серед іншого ціллю ізраїльської авіації став склад боєприпасів, повідомили в армії оборони у неділю, 16 серпня. Армія продовжить протистояти "будь-яким спробам завдати шкоди мирним жителям Ізраїлю", наголосили військові.

Крім того, ізраїльська влада повністю закрила зону для рибальства у берега Сектора Гази до подальших розпоряджень.

Декількома годинами раніше в Ізраїлі заявили про запуск "терористами" двох ракет в напрямку території Ізраїлю. Обидві ракети були перехоплені системою ППО "Залізний купол". Поліція повідомила про одного постраждалого і пошкоджений будинок в ізраїльському місті Сдерот.

Увечері 15 серпня на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. За даними представників ізраїльської армії, палестинці палили автомобільні шини і кидали гранати у бік розділового паркана.

Також за темою

Gaza israelischer Luftangriff

Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на атаку дрона 08.09.2019

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по декількох цілях радикального руху ХАМАС у відповідь на атаку безпілотника із Сектору Гази.

Israel Gaza l Raketenangriffe l Gaza-City Rauch nach Luftangriffen aus Israel

ХАМАС оголосив про припинення вогню 06.05.2019

Радіостанція радикального руху ХАМАС у Секторі Гази повідомила про припинення вогню, а армія Ізраїлю оголосила про зняття обмежень для цивільного населення.

Israel | Raketenangriff auf Gaza

Ізраїль і Сектор Гази обмінялися ракетними обстрілами 25.03.2019

У відповідь на ракетну атаку палестинців поблизу Тель-Авіва, ізраїльські військові завдали артилерійського удару по об'єктах радикального палестинського угруповання ХАМАС. Згодом з Гази були випущені нові ракети.

Реклама

Докладно

Затриманий під час протестів у Білорусі вітає людей під СІЗО

Що відбувається у СІЗО Білорусі - розповіді затриманих

У Білорусі звільняють затриманих під час протестів. Дехто з них розповів DW про побиття і приниження, яке вони пережили.  

Mobile App TikTok (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

Дональд Трамп посилює тиск на TikTok

Указ визнає недійсною угоду, за якою фірма ByteDance з Китаю купила соцмережу Musical.ly, нині відому як TikTok.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  