Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС після обстрілу з Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю вчергове завдала авіаударів по об'єктах радикального ісламістського руху ХАМАС після ракетного обстрілу з Сектора Гази. Серед іншого ціллю ізраїльської авіації став склад боєприпасів, повідомили в армії оборони у неділю, 16 серпня. Армія продовжить протистояти "будь-яким спробам завдати шкоди мирним жителям Ізраїлю", наголосили військові.

Крім того, ізраїльська влада повністю закрила зону для рибальства у берега Сектора Гази до подальших розпоряджень.

Декількома годинами раніше в Ізраїлі заявили про запуск "терористами" двох ракет в напрямку території Ізраїлю. Обидві ракети були перехоплені системою ППО "Залізний купол". Поліція повідомила про одного постраждалого і пошкоджений будинок в ізраїльському місті Сдерот.

Увечері 15 серпня на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. За даними представників ізраїльської армії, палестинці палили автомобільні шини і кидали гранати у бік розділового паркана.