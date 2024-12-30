Авіакатастрофа в Південній Кореї: чи безпечно літати?

Після авіакатастрофи в Південній Кореї, в якій зі 181 пасажира вижили лише двоє, починається пошук причин. Інтерв'ю з авіаційним експертом Фолькером К. Томаллою.

Фолькер К. Томалла (Volker K. Thomalla) займається темою авіації вже 40 років і є головним редактором інтернет-порталу aerobuzz.de. Раніше він обіймав керівні посади в інших спеціалізованих авіаційних виданнях. DW поговорила з ним про авіакатастрофу в Південній Кореї.

DW: З огляду на те, що відомо на цей момент, що, на вашу думку, могло стати причиною катастрофи?

Фолькер К. Томалла: Причина авіакатастрофи може бути встановлена лише після детального розслідування, яке зазвичай триває щонайменше рік. Це довго, але іншого способу немає. Усі обставини мають ретельно проаналізувати, щоб зробити правильні висновки для підвищення авіаційної безпеки.

Авіаексперт Фолькер К. Томалла Фото: U. Thomalla

DW: На фото і відео видно, що літак приземляється без випущеного шасі. Чи потрібна в такому випадку більша відстань для зупинки літака, чи, навпаки, він повинен зупинитися швидше через сильніше тертя?

Фолькер К. Томалла: Ви абсолютно праві: без шасі гальмівний ефект металу об поверхню смуги більший і літак зупиняється швидше. На відео видно, що літак заходив на посадку на великій швидкості і торкнувся смуги занадто пізно. Також закрилки, які зменшують швидкість під час посадки, здається, не були випущені, що значно зменшило б швидкість при заході на посадку. Ці моменти зараз будуть ретельно вивчатися розслідуванням.

Літак приземляється на злітно-посадкову смугу аеропорту Муан у Південній Кореї Фото: Lee Geun-young/UGC/REUTERS

DW: Літак винесло за межі злітно-посадкової смуги аеропорту Муан довжиною 2800 метрів. Чи була смуга занадто короткою для аварійної посадки пошкодженого літака?

Фолькер К. Томалла: Злітно-посадкова смуга довжиною 2800 метрів цілком достатня для безпечної посадки літака такого типу. Наприклад, аеропорт Веце в Німеччині, де регулярно приземляються Boeing 737, має смугу довжиною лише 2440 метрів, а в аеропорту Дортмунда - тільки 2000 метрів. Це не критично.

DW: На відео видно, як літак врізається в стіну в кінці злітно-посадкової смуги і спалахує. Хіба в кінці злітно-посадкової смуги зазвичай немає відкритої ділянки, де літак може продовжувати ковзання, якщо виникла аварійна ситуація, поки не зупиниться?

Фолькер К. Томалла: Наявність стіни в кінці злітно-посадкової смуги - це незвично і нетипово. Якщо подивитися на супутникові знімки аеропорту, видно, що за смугою є вільний простір, який міг би бути використаний як аварійна зона.

Boeing 737-800 врізався в стіну в кінці злітно-посадкової смуги і загорівся Фото: Lee Geun-young/UGC/REUTERS

DW: Літак, що розбився, був 15-річним Boeing 737-800. Чи є цей тип літака проблемним, і чи міг вік відіграти свою роль?

Фолькер К. Томалла: При належному технічному обслуговуванні літак може безпечно експлуатуватися навіть у значно старшому віці. Boeing 737 є одним із найбільш поширених пасажирських літаків у світі, і версія 737-800 не відзначається підвищеною частотою аварій.

DW: На борту літака було 181 особа. 179 з них загинули. Вижили лише двоє людей, обидва є членами екіпажу. Кажуть, що вони перебували в хвостовій частині літака. Як їм вдалося вижити, хоча всі інші загинули?

Фолькер К. Томалла: Тим, хто вижив, просто пощастило, і вони сиділи в правильному місці в літаку. За статистикою, рівень виживання в авіакатастрофах за участю цивільних літаків набагато вищий, ніж ви можете собі уявити. Звичайно, трапляються аварії, в яких не виживає жоден пасажир, але є багато випадків, коли літак повністю руйнується, але всі залишаються живими.

DW: Які місця в пасажирському літаку є найбезпечнішими, тобто де шанс вижити в авіакатастрофі найвищий?

Фолькер К. Томалла: Це залежить від аварії. В цілому, однак, можна сказати, що пасажири, які сидять біля аварійного виходу в задній частині літака, за статистикою, мають набагато більше шансів вижити в аварії, ніж пасажири в передній частині літака.

Місце катастрофи літака азербайджанських авіаліній поблизу Актау у Казахстані. Фото: Azamat Sarsenbayev/REUTERS

DW: За кілька днів до цього сталася ще одна авіакатастрофа в Казахстані. Чи означає це, що кількість авіакатастроф зростає? Чи все ж таки літак залишається безпечним видом транспорту?

Фолькер К. Томалла: Незважаючи на ці дві аварії, авіація залишається одним із найбезпечніших видів транспорту. Завдяки обов'язковим розслідуванням авіаційних інцидентів рівень безпеки постійно зростає. Наприклад, за даними Boeing, у 1984 - 1993 роках на мільйон польотів припадало 1,5 аварії, тоді як у 2023 році - лише 0,2. Попри дві аварії, що сталися останніми днями, у 2024 році рівень аварій, ймовірно, буде ще нижчим порівняно з попередніми роками.