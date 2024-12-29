У Південній Кореї підтвердили 179 жертв авіатрощі

Двох членів екіпажу літака, що здійснив аварійну посадку у аеропорті міста Муан, врятували. Серед версій причин катастрофи - зіткнення з птахами.

Внаслідок аварійної посадки літака авіакомпанії Jeju Air у місті Муан у Південній Кореї підтверджена загибель 179 людей, два члени екіпажу вижили, повідомляє у неділю, 29 грудня, агенція Associated Press.

Пасажирський літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги, врізався в бетонну огорожу і загорівся після того, як його переднє шасі, ймовірно, не змогло розкритися. Міністерство транспорту країни повідомило, що катастрофи зазнав 15-річний літак Boeing 737-800, який прибув з Бангкока.

Двоє членів екіпажу вижили

За даними південнокорейської пожежної служби, внаслідок пожежі загинули 85 жінок, 84 чоловіки, стать ще десятьох жертв відразу встановити не вдалося. Особи 88 жертв вже вдалося ідентифікувати. Серед пасажирів були здебільшого громадяни Південної Кореї, а також двоє громадян Таїланду.

Живими рятувальникам вдалося витягнути двох членів екіпажу, загрози їхньому життю немає.

Як повідомив начальник пожежної станції Муан Лі Чон Хьон, літак повністю знищений, серед уламків можна розпізнати лише хвостову частину. Фахівці розглядають різні версії щодо причин катастрофи, зокрема, зіткнення з птахами.

Водночас представники міністерства транспорту Південної Кореї заявили, що їхня попередня оцінка записів переговорів показала, що диспетчерська вишка аеропорту видала літаку попередження про наліт птахів незадовго до його приземлення, і дала пілоту дозвіл на посадку в іншій зоні. За словами чиновників, пілот подав сигнал лиха незадовго до катастрофи.

У міністерстві транспорту повідомили, що були вилучені дані польоту і записи переговорів у кабіні з чорної скриньки літака. Однак слідчим можуть знадобитися місяці, щоб завершити розслідування. Злітно-посадкова смуга в аеропорту Муан буде закрита до 1 січня.

Директор аеропортів Таїланду Кераті Кіджманават підтвердив у заяві, що рейс 7C 2216 авіакомпанії Jeju Air вилетів з аеропорту Суварнабхумі без жодних повідомлень про нештатні ситуації з літаком або злітно-посадковою смугою.

Проблем з літаком не було - Jeju Air

Авіакомпанія Jeju Air висловила свої "глибокі вибачення" у зв'язку з катастрофою і заявила, що зробить "все можливе, щоб впоратися з наслідками аварії". Президент Jeju Air Кім Е Бе на брифінгу разом з іншими посадовцями компанії вибачився перед сім'ями загиблих і сказав, що відчуває "усю повноту відповідальності" за цей інцидент. Він додав, що регулярні перевірки не виявили жодних механічних проблем з літаком, і що він чекатиме на результати урядового розслідування причин інциденту.

У компанії Boeing заявили, що підтримують зв'язок з авіакомпанією Jeju Air і готові підтримати її в подоланні наслідків катастрофи. "Ми висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям, які втратили близьких, і наші думки залишаються з пасажирами та екіпажем", - заявили в Boeing.

Уряд Південної Кореїоголосив Муан особливою зоною лиха для надання допомоги сім'ям загиблих і оголосив тижневу національну жалобу, яка триватиме до 4 січня.

Авіакатастрофа в Муані стала однією з найсмертоносніших катастроф в історії авіації Південної Кореї. Востаннє Південна Корея зазнала масштабної авіакатастрофи в 1997 році, коли на острові Гуам розбився літак Korean Airline - тоді загинули 228 людей.

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