Алієв про катастрофу AZAL: Літак збила РФ і має визнати це

Літак Azerbaijan Airlines (AZAL), який розбився 25 грудня поблизу Актау на заході Казахстану, "був збитий Росією", і Москва має визнати провину за це, притягти винних до відповідальності та сплатити компенсації . Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю, 29 грудня, повідомляє азербайджанська державна агенція "Азертадж".

За словами Алієва, той факт, що фюзеляж був у пробоїнах, цілком зняв із порядку денного версію зіткнення зі зграєю птахів. Він вказав, що літак був обстріляний випадково, проте наголосив, що Росія має визнати свою відповідальність, а не висувати, як у перші три дні після катастрофи, що забрала життя 38 людей, "маячні версії".

Алієв: Версії показували, що Росія хоче "зам'яти питання"

"Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звісно, нікому не робить честі", - зазначив Алієв.

Очільник Азербайджану відзначив професіоналізм та героїзм пілотів в управлінні некерованим літаком, завдяки чому є ті, хто вижив у катастрофі. "Саме внаслідок цього частина фюзеляжу не згоріла, і саме завдяки цьому сьогодні ми можемо однозначно сказати, що літак був збитий Росією", - вказав Алієв.

Він зазначив, що Баку висунуло Москві вимоги ще 27 грудня: вибачитися перед Азербайджаном, визнати провину, притягти винних до відповідальності та виплатити компенсації країні, постраждалим пасажирам та членам екіпажу. "Це наші умови. Першу з них уже було виконано вчора. Сподіваюся, що й інші наші умови будуть прийняті", - сказав Алієв, додавши, що усі вони є справедливими, відповідають міжнародному досвіду та принципам "нормальної людської поведінки".

Він додав, що після відкриття чорних скриньок борта ще належить дізнатися відповіді - чому літак не посадили в Грозному, як засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) вплинули на його керованість, якими були наслідки удару в повітрі та вибуху поруч із літаком. Утім, спроби "заперечувати цей очевидний факт і завуалювати його в цьому випадку - це і абсурд, і дурість", наголосив Алієв.

28 грудня президент РФ Володимир Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент", що "стався у російському повітряному просторі". Він заявив, що в районі Грозного літак Embraer 190 "неодноразово" намагався зайти на посадку тоді, коли російські системи протиповітряної оборони відбивали атаки українських безпілотників. Втім з вказаного не випливає, що Путін напряму визнав, що літак упав внаслідок впливу російської системи ППО.

Авіакатастрофа літака AZAL

Літак AZAL 25 грудня виконував рейс із Баку до Грозного і розбився поблизу Актау в Казахстані. На борту було 62 пасажири і п'ять членів екіпажу. 38 людей загинули.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов одним з перших вказав, що борт був збитий російським зенітним ракетним комплексом (ЗРК) "Панцир-С1", розташованим на території РФ. В адміністрації президента США також підтверджували наявність первинних ознак цього.

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