Сім'ї пасажирів рейсу MH370 закликали відновити пошуки

Жодних слідів зниклого з радарів у 2014 році малайзійського літака з 239 людьми на борту так і не було знайдено. Близько 500 родичів пасажирів та їхні прихильники зібралися у Малайзії, щоб провести день пам'яті.

Близько 500 родичів пасажирів рейсу MH370 та їх прихильники закликали розпочати нові пошуки малайзійського літака, який вважається зниклим безвісти вже майже десять років. Люди зібралися в неділю, 3 березня, у торговому центрі поблизу столиці Малайзії Куала-Лумпура, щоб провести день пам'яті, повідомляє агенція AFP. Деякі приїхали з Китаю, звідки були майже дві третини пасажирів літака.

"Останні десять років були для мене суцільними емоційними гірками", - сказала агенції 36-річна адвокатка Грейс Натан, чия мати була на борту літака. "MH370 - це не історія", - додала вона і закликала до нових пошуків. 67-річна Лю Шуан Фонг із Китаю, яка втратила на борту сина, зажадала "справедливості" для нього. "Де літак?" - запитала вона, і зажадала продовжити пошуки.

Читайте також: Уламок зниклого літака рейсу MH370 знайшли на Маврикії

Аварія рейсу MH370

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH370 за маршрутом "Куала-Лумпур - Пекін", зник з радарів у ніч з 7 на 8 березня 2014 року менш, ніж через годину після зльоту. На борту лайнера перебували 227 пасажирів та 12 членів екіпажу. Імовірно, лайнер зазнав катастрофи, і його рештки знаходяться десь на дні південної частини Індійського океану. У січні 2015 року влада Малайзії офіційно оголосила загиблими всіх, хто перебував на борту.

Усі спроби знайти літак чи тіла пасажирів та членів екіпажу досі залишаються безрезультатними. Під час підводних пошуків на території площею 120 000 квадратних кілометрів не було виявлено жодних слідів уламків. У різний час у різних місцях було виявлено 27 фрагментів, що належали зниклому літаку. Із цього експерти зробили висновок, що машина розвалилася, але вони так і не змогли остаточно вирішити: чи це сталося в повітрі або при ударі об воду і з якої причини. Доля рейсу MH370 залишається загадкою.

Читайте також: ЗМІ: Пілот MH370 відпрацьовував фатальний маршрут на домашньому симуляторі

Рейс MH370: конспірологічні теорії

Наприкінці липня 2018 року уряд Малайзії подав "остаточну доповідь" за підсумками розслідування зникнення літака. Основний висновок 450-сторінкового документа зводиться до того, що команда розслідувачів "не може однозначно визначити причину зникнення MH370".

У доповіді також не знайшлося жодних правдоподібних пояснень, чому машина раптово посеред ночі відхилилася від курсу, і, можливо, ще кілька годин продовжувала політ, не відповідаючи на запити диспетчерів. При цьому, зазначається в документі, "не може бути виключена можливість втручання третіх осіб" у долю лайнера.