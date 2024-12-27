Катастрофа літака: в AZAL кажуть про "зовнішнє втручання"

Літак AZAL, попередньо, зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання", заявив перевізник. В Росавіації стверджують, що пілот сам вирішив летіти в Казахстан нібито через туман і атаку дронів в Грозному.

Літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), який виконував рейс із Баку до Грозного і розбився у Казахстані, за попередніми даними, зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання". Про це заявив авіаперевізник у п'ятницю, 27 грудня.

На підставі таких попередніх висновків, а також з урахуванням "потенційних ризиків для безпеки польотів" AZAL заявила про призупинення авіасполучення з вісьмома російськими містами з 28 грудня. Йдеться про польоти з Баку в Мінеральні води, Сочі, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижній Новгород та Владикавказ. Раніше, у день коли літак AZAL розбився у Казахстані, компанія обмежила польоти з Баку у Грозний та Махачкалу.

Призупинення польотів діятиме до завершення остаточного розслідування, повідомили у компанії. Водночас Azerbaijan Airlines продовжать літати в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Єкатеринбург і Новосибірськ.

Росавіація: Командир літака сам вирішив прямувати в Актау

Тим часом очільник російського Федерального агентства повітряного транспорту - Росавіації - Дмитро Ядров заявив, що літак AZAL двічі намагався приземлитися в аеропорту Грозного, але не зміг нібито через туман та задіяний нібито у зв'язку з ударом українських дронів режим "Килим", який передбачає закриття повітряного простору.

Більш того, він стверджує, що командир літака сам ухвалив рішення прямувати через Каспійське море в аеропорт Актау в Казахстані.

"Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними. Командиру пропонувалися інші аеропорти. Він ухвалив рішення прямувати в аеропорт Актау", - цитує Ядрова прессекретар Росавіації.

У Кремлі, як пише AFP, катастрофу літака коментувати відмовилися "до висновків розслідування".

Авіакатастрофа літака AZAL

Літак AZAL розбився 25 грудня, виконуюси рейс із Баку до Грозного. На борту було 62 пасажирів і п'ять членів екіпажу. 38 людей загинули.

За даними начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова, борт був збитий російським зенітним ракетним комплексом (ЗРК) "Панцир-С1", розташованим на території РФ.

До того агентства Reuters та AFP з посиланням на джерела в США також писали про виявлення перших ознак причетності російської ППО до трагедії.