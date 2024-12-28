В ЄС закликають до незалежного розслідування катастрофи AZAL

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки закликала провести "швидке, незалежне міжнародне розслідування" падіння літака азербайджанських авіаліній в Казахстані.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки та віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас закликала до "швидкого, незалежного міжнародного розслідування" катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines (AZAL), який розбився 25 грудня поблизу Актау на заході Казахстану.

"Повідомлення про те, що російський вогонь міг спричинити падіння літака Azerbaijan Airlines є яскравим нагадуванням про MH17", - зазначила вона в дописі у мережі X у суботу, 28 грудня. Каллас також висловила співчуття сім’ям жертв і побажала якнайшвидшого одужання постраждалим.

Путін вибачився перед Алієвим

Раніше цього дня президент Росії Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за "трагічний інцидент", який "стався в повітряному просторі Росії".

Він заявив, що в районі Грозного літак Embraer 190 "неодноразово" намагався зайти на посадку тоді, коли російські системи протиповітряної оборони відбивали атаки українських безпілотників. Втім з вказаного не випливає, що Путін напряму визнав, що літак упав внаслідок впливу російської системи ППО.

Президент Азербайджану, своєю чергою, вказав, що наявність численних пробоїн у корпусі літака, поранення пасажирів і членів екіпажу сторонніми частками, які проникли в салон літака ще в повітрі, а також свідчення вцілілих бортпровідників і пасажирів підтверджують факт зовнішнього фізичного і технічного втручання.

Алієв і Путін обговорили "серйозне та ретельне розслідування всіх деталей цієї трагедії та притягнення винних до відповідальності".

Авіакатастрофа літака AZAL

Літак AZAL 25 грудня виконував рейс із Баку до Грозного і розбився поблизу Актау в Казахстані. На борту було 62 пасажирів і п'ять членів екіпажу. 38 людей загинули.

За даними начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова, борт був збитий російським зенітним ракетним комплексом (ЗРК) "Панцир-С1", розташованим на території РФ.

В адміністрації президента США також підтвердили наявність перших ознак, які вказують, що літак міг бути збитий російськими системами протиповітряної оборони.