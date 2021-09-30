Арахамія подав до Ради друге звернення щодо відкликання Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у четвер, 30 вересня, подав від свого імені звернення до Верховної Ради щодо підписних листів про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова. Про це повідомила прессекретарка спікера Ольга Туній.

"Або фракція "Слуга народу" змінила свою позицію, або глава фракції Давид Арахамія не дуже добре знається в парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання голови парламенту з посади було замало", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Туній повідомила, що за зверненням фракції "Слуга народу" підписні листи про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова готові, вони знаходяться в апараті Верховної Ради.

Тим часом Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфлікту з фракцією "Слуга народу". "У мене справді немає конфлікту. Якщо його хочуть створити, то це інше питання. Хотілося б зрозуміти всіх суб'єктів цього конфлікту. (...) Було завдання, і Давид Георгійович (Арахамія - Ред.) його виконав", - сказав Разумков, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що готовий відстоювати свою позицію, зокрема і на фракції, якщо його запросять. Спікер також додав, що на збори фракції до Трускавця він не запрошений і тому не поїде туди.

Разумков повідомив, що не обговорював із президентом України Володимиром Зеленським питання про його відкликання з посади спікера. "З Арахамією була розмова (після отримання листа про відкликання. - Ред.). Претензій я також не почув. (...) Думаю, головним ініціатором цього процесу не був Давид Георгійович", - наголосив Разумков.

Раніше цього дня Разумков повідомив, що партія "Слуга народу" (СН) ініціювала збір підписів за його відставку. Відповідну пропозицію подав Давид Арахамія як голова фракції.

До цього українські ЗМІ повідомляли про конфлікт між Разумковим та іншими членами СН через самостійне ухвалення спікером деяких рішень, з якими не погоджувалися в Офісі президента. Проте 20 вересня конфлікт між Разумковим і СН став публічним, коли спікер виступив проти внесення до порядку денного пакету законів про деолігархізацію. Разумков наполягав, що вони не були готові до розгляду. Сам він на момент голосування за них не був присутнім у залі засідань, бо вдруге заразився коронавірусом.