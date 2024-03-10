Японія та США обговорюють оборонну співпрацю задля України

За даними ЗМІ, на японсько-американському саміті 10 квітня мають бути досягнуті домовленості про надання Україні більше боєприпасів та розширення можливостей Японії з ремонту військової техніки США.

Японія та США обговорюють можливість співпраці задля надання Україні більше боєприпасів та розширення можливостей Японії з ремонту американських військових кораблів та винищувачів. Про це у неділю, 10 березня, повідомляє Bloomberg з посиланням на японське видання Yomiuri.

Зазначається, що союзники намагаються досягти домовленостей до саміту у Вашингтоні 10 квітня. За даними джерел японського видання, ключовою темою зустрічі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди і президента США Джо Байдена буде пошук шляхів, якими Японія може допомогти розширити арсенал озброєнь США, адже американські виробники напружено працюють над постачанням зброї - від артилерійських снарядів до систем ППО, - які Вашингтон пообіцяв надати Україні для боротьби з Росією.

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Видання наголошує, що досі Японія надала Україні не зброю, а нелетальну допомогу та кредитні гарантії на мільярди доларів. Послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам передавати зброю Україні в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій - розширити можливості Японії продавати зброю за кордон.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року японський уряд дозволив постачання систем озброєнь, вироблених за ліцензією, до країн-ліцензіарів. Першими японські ракети для ЗРК Patriot отримають США. Японія, згідно з власними законами, не може постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни. Утім, такі поставки до США могли б опосередковано принести користь Україні, підвищивши здатність Вашингтона надавати військову допомогу Києву, зауважує Reuters.