Reuters: Японія планує виділити Україні майже 100 млн євро

Про допомогу повинні оголосити під час конференції за участю прем'єрів Україні і Японії, яка пройде 19 лютого у Токіо, повідомляє інформагенція.

Японія планує виділити 15,8 мільярда єн (приблизно 98 мільйонів євро) на допомогу Україні. Про це планується оголосити на конференції, яка відбудеться 19 лютого у Токіо, повідомляє агентство Kyodo News з посиланням на неназвані джерела. Фінансування буде використано на реконструкцію України в семи сферах, включно з сільським господарством та утилізацією завалів, йдеться у повідомленні, яке цитує Reuters

Читайте також: "Зобов'язані підтримувати Україну": як у світі реагують на масовану атаку РФ

У конференції планують взяти участь прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також представники уряду і промисловості з обох країн.

Кабінет міністрів Японії не надав офіційних коментарів з приводу цієї інформації.

Як повідомлялось, у січні Японія вирішила внести 37 мільйонів доларів до трастового фонду НАТО на закупівлю систем виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Наприкінці грудня 2023 року Японія послабила обмеження на експорт зброї, щоб опосередковано допомогти Україні отримати вкрай необхідні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

22 грудня японський уряд дозволив постачання систем озброєнь, вироблених за ліцензією, до країн-ліцензіарів. Першими японські ракети для ЗРК Patriot отримають США. Таким чином прем'єр-міністр Фуміо Кісіда задовольнив прохання президента США Джо Байдена. Японія все ще не може постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни, але такі поставки до США могли б опосередковано принести користь Україні, підвищивши здатність Вашингтона надавати військову допомогу Києву, зауважує Reuters.