Reuters: Японія планує виділити Україні майже 100 млн євро

Reuters: Японія планує виділити Україні майже 100 млн євро11 лютого 2024 р.
Японія планує виділити 15,8 мільярда єн (приблизно 98 мільйонів євро) на допомогу Україні. Про це планується оголосити на конференції, яка відбудеться 19 лютого у Токіо, повідомляє агентство Kyodo News з посиланням на неназвані джерела. Фінансування буде використано на реконструкцію України в семи сферах, включно з сільським господарством та утилізацією завалів, йдеться у повідомленні, яке цитує Reuters
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У конференції планують взяти участь прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також представники уряду і промисловості з обох країн.
Кабінет міністрів Японії не надав офіційних коментарів з приводу цієї інформації.
Як повідомлялось, у січні Японія вирішила внести 37 мільйонів доларів до трастового фонду НАТО на закупівлю систем виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.
Наприкінці грудня 2023 року Японія послабила обмеження на експорт зброї, щоб опосередковано допомогти Україні отримати вкрай необхідні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.
22 грудня японський уряд дозволив постачання систем озброєнь, вироблених за ліцензією, до країн-ліцензіарів. Першими японські ракети для ЗРК Patriot отримають США. Таким чином прем'єр-міністр Фуміо Кісіда задовольнив прохання президента США Джо Байдена. Японія все ще не може постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни, але такі поставки до США могли б опосередковано принести користь Україні, підвищивши здатність Вашингтона надавати військову допомогу Києву, зауважує Reuters.