Протести в Ізраїлі: майже пів мільйона учасників

Противники судової реформи знову вийшли на вулиці Тель-Авіва, Єрусалима та інших міст Ізраїлю. У найчисельнішій акції взяло участь керівництво опозиції.

Понад 450 тисяч людей знову вийшли на демонстрації в Ізраїлі , попри оголошене прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху тимчасове припинення резонансної судової реформи. Масові акції відбулися в суботу, 1 квітня, в Тель-Авіві, Єрусалимі та інших містах країни, а найчисельніша з них зібрала 170 тисяч людей, у якій узяв участь і лідер опозиції - Яїр Лапід, передає агентство новин dpa.

Сталися окремі сутички з поліцією, кількох демонстрантів було заарештовано. Поліція в Тель-Авіві застосувала проти мітингувальників водомети.

Деякі з присутніх принесли із собою ізраїльські прапори й плакати з написами.

Переговори між урядовою коаліцією та опозицією

З 28 березня урядова коаліція та опозиція проводять переговори з метою врегулювати ситуацію навколо реформи. Водночас опозиційні політики неодноразово ставили під сумнів серйозність намірів Нетаньяху досягти компромісу.

"Спроба Нетаньяху приспати (пильність. - Ред.) протестувальників провалилася", - заявили представники мітингарів. "Понад 445 тисяч продемократично налаштованих демонстрантів вийшли на вулиці Ізраїлю сьогодні ввечері, це одна з найбільших демонстрацій в історії Ізраїлю. Ми не підемо з вулиць, поки не гарантуємо демократичний характер Держави Ізраїль", - наголосили вони.

Нетаньяху призупинив розгляд законопроєкту в другому і третьому читаннях

Масові протести в Ізраїлі тривають із середини січня. З 27 березня у країні було анонсовано "Національний тиждень паралічу" - серію демонстрацій і страйків проти судової реформи, до них почали приєднуватися і провідні лікарні. Однак того ж дня, 27 березня, Біньямін Нетаньягу заявив, що "ухвалив рішення призупинити друге і третє читання" законопроєкту. Таким чином, його можуть внести на голосування до парламенту не раніше кінця квітня.

Судова реформа мала розширити повноваження кабінету міністрів щодо відбору суддів Верховного суду й обмежити повноваження цього судового органу. У разі ухвалення законопроєкту уряд фактично отримав би повний контроль над призначенням суддів. Парламент Ізраїлю 20 лютого схвалив законопроєкт у першому читанні.

Вашингтон закликав до компромісу

У Вашингтоні заявили, що "глибоко стурбовані" подіями в Ізраїлі. Білий дім закликав ізраїльську владу знайти компроміс на тлі масових протестів. "Настійно закликаємо ізраїльських лідерів якомога швидше досягти компромісу. Вважаємо, що це найкращий шлях уперед для Ізраїлю і всіх його громадян", - зазначив керівник пресслужби Ради національної безпеки при Білому домі Едрієнн Вотсон, додавши, що підтримка США безпеки й демократії Ізраїлю залишається незмінною.