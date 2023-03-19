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Протест у Тель-Авіві 18 березня
Протест у Тель-Авіві 18 березняФото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance
СуспільствоІзраїль

В Ізраїлі сотні тисяч людей знову вийшли на протести

Тетяна Кирилюк
26 хв. тому

В Ізраїлі не вщухають протести проти судової реформи. Учасники демонстрації у суботу, 18 березня, вийшли на вулиці з плакатами "Ні диктатурі" та "Ізраїль - ще не Іран".

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Тисяч людей вийшли на вулиці міст Ізраїлю у суботу, 18 березня, щоб вкотре висловити протест проти суперечливої реформи судової системи, яку просуває уряд Біньяміна Нетаньяху, повідомляє агенція dpa.

Учасники протесту у Тель-Авіві тримали в руках державні прапори та плакати, на яких написано "Ні диктатурі" та "Ізраїль - ще не Іран". Акції також відбувалися в низці інших міст і селищ, зокрема, в Єрусалимі, Хайфі та Беер-Шеві.

Масові протести не вщухають третій місяць

Масові протести почалися в Ізраїлі ще в січні, одразу після того, як роботу розпочав новий уряд на чолі з Біньяміном Нетаньяху, який експерти називають найбільш правим в історії країни. Нетаньяху отримав владу після півторарічного перебування в опозиції. Він спирається на підтримку ультраправих та ультраортодоксальних партій.

Однією з найрезонансніших ініціатив нового уряду стала судова реформа, запропонована головою мін'юсту Ярівом Левіним. Нововведення мають розширити повноваження кабінету міністрів щодо відбору суддів Верховного суду та обмежити повноваження цього судового органу щодо ветування законів. На думку експертів, такий крок ускладнить розмежування гілок влади в країні, а також потенційно може допомогти Нетаньяху уникнути вироку суду у корупційній справі, розгляд якої триває.

Кнесет - парламент Ізраїлю - схвалив відповідний законопроєкт у першому читанні 20 лютого. 15 березня Нетаньяху відхилив компромісну пропозицію президента країни Іцхака Герцога, назвавши її "незбалансованою".  

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